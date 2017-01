Kašlú na kaderníka: Tieto celebritné krásky míňajú za parochne šialené tisíce!

Meniť svoj účes ako na bežiacom páse je za posledné roky mimoriadne vychytený trend v Hollywoode. Stačí na to naozaj kvalitná parochňa!

Na zmenu imidžu viaceré celebritné dámy stavia nielen kvôli filmovej úlohe, ale aj preto, aby vyzerali dokonale na červenom koberci. Nie je to však vždy drastická premena a svoje prirodzené vlasy si ušetria ich ukrytím pod parochňu. A rozhodne sa za to nehanbia!

Na prvý pohľad totiž ani nespoznáte, že ide o parochňu. To potvrdzuje aj hairstylista Július Hospodár, ktorý nám prezradil najpopulárnejšie vlasové chameléonky. „Absolútnymi kráľovnami v striedaní účesov sú napríklad Rihanna, Nicki Minaj, Zendaya, Kylie Jenner, Kim Kardashian a dokonca aj Beyoncé. Keby všetky tie premeny robili na svojich vlasoch, asi by už žiadne nemali, aj preto sú teraz parochne obrovským trendom.“

Tajomstvo prirodzeného vzhľadu

Aj keď to na prvý pohľad pôsobí jednoducho – nasadíte a vyrazíte, celý proces je oveľa zložitejší. Môže to trvať aj pol hodiny a najdôležitejšie sú hlavne finálne úpravy okolo tváre. „Parochne sa lepia špeciálnym lepidlom priamo na kožu. Každá parochňa má okrem vlasov okolo svojho obvodu jemné tkanivo, ktoré sa prilepí okolo celej tváre až dozadu ku krku, aby parochňa nespadla a naozaj vyzerala prirodzene. Vizážista potom doklepne celý výsledok mejkapom, aby celý efekt zjednotil. Našťastie, väčšina parochní je z pravých vlasov, a preto sa účes môže meniť prakticky hocikedy. Ak je vyrobená zo syntetických vlákien, na žehlenie a zvlnenie môžete zabudnúť,“ vysvetľuje celý proces Július.

Drahá záležitosť

Za kvalitu sa platí, to už všetci dobre vieme, ale ak by ženy zatúžili po nádhernej parochni, museli by do vrecka siahnuť poriadne hlboko. Kúsok z pravých vlasov so štýlovou farbou aj strihom vás môže vyjsť od tisíc až do desaťtisíc eur. Cenovo dostupným alternatívami, ako aspoň na chvíľu zmeniť look, môže byť voľba príčesku, umelého chvosta či ofiny.

„Tie majú v obľube najviac Jennifer Lopez či Ariana Grande. Osobne si myslím , že je to dobrý nápad aj pre ženy na Slovensku. Ponecháte si prirodzený efekt svojich vlasov a povedzme taká umelá ofina na chvíľu uspokojí túžbu po zmene,“ smeje sa šikovný hairstylista, ktorý má s podobnými účesovými trikmi bohatú skúsenosť. Rozhodne netreba zabudnúť na fakt, že parochne môžu výrazne poškodiť vaše vlasy.

„Ani parochňa však nie je tá najzdravšia forma úpravy vlasov. Trpí hlavne vlasová pokožka. Pod ochrannou silonkou a parochňou nedýcha, preto z toho môžu vzniknúť rôzne kožné choroby či dokonca dôjsť k vypadávaniu vlasov,“ upozorňuje na záver. Stavte preto radšej na kvalitnú starostlivosť, strih a farbu a vaše vlasy sa vám poďakujú.

autor: EMMA/ Lenka ŠKODOVÁ