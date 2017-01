Na návšteve: Ako mladí architekti zvládli špecifické požiadavky majiteľov?

Popasovali sa s nimi mladí architekti Peter Šercel a Andrej Švec, aby vytvorili bývanie pre jedného z nich. „Pozemok je špecifický nepravidelným zužujúcim sa tvarom. Najťažšie bolo umiestniť stavbu medzi jestvujúce stromy a zároveň tak, aby od záhrady z južnej strany bol zjavný jej ľudský rozmer,“ hovorí architekt.

Od záhrady má dom výšku tri metre a pôsobí ľahko a vzdušne. Potom sa začína prudko zdvíhať a na severnej strane pri vstupe pôsobí menej osobne. Snaha architekta o symbiózu domu a existujúcej zelene vyústila do netradičnej podoby strechy, ktorá je čiastočne šikmá aj plochá.

Prelínanie exteriéru a interiéru

Dvojpodlažný dom má otvorenú vzdušnú dispozíciu. Hneď po vstupe do domu sa naskytá pohľad do záhrady cez obývaciu izbu a veľké presklenia tiahnuce sa celou južnou fasádou. Na severnej strane nadväzuje na vchod chodba so šatníkom a s technickým zázemím. Na jej konci je kúpeľňa s toaletou. Zvyšok prízemia tvorí denná časť, vizuálne rozdelená schodiskom na jedáleň s kuchyňou a obývačku. Najpôsobivejšie v nej je prepojenie celého interiéru so záhradou cez presklenú stenu.

Toto považujú za najkrajší prvok v dome aj naši hostitelia: „Výhľad do záhrady a ulice nám nahrádza televízor. Za pol roka, čo tu bývame, sme sledovali, ako sa obraz záhrady neskutočne menil.“ K ľahkosti priestoru prispieva aj jednoduché oceľové schodisko ústiace v otvorenej spálni na galérii. Vďaka maximálnemu otvoreniu dispozície docielil architekt prelínanie exteriéru a interiéru v celom dome. Z dennej časti sa priamo vychádza na terasu a do záhrady. Jej vyzneniu venoval majiteľ značnú pozornosť, preto koncepciu a výsadbu zveril do rúk odborníkom, záhradným architektom Ondrejovi Klučárovi a Andrei Prievalskej.

„Oni nahodili koncept, prešli sme si ho, skorigovali a potom pri rozpočte skorigovali druhýkrát,“ s úsmevom dodáva majiteľ. Výsledkom je spoločný návrh s minimalizovanou plochou trávnika, ktorý ohraničujú kvitnúce rastliny a ozdobné trávy. Zároveň oddeľujú úžitkovú časť s ovocnými stromami a bylinkami.

Nefalšované materiály

Stavebné riešenie domu tiež podporuje pôvodnú myšlienku – zachovanie existujúcich stromov. Murovaná stavba je založená na železobetónovej doske izolovanej penovým sklom, aby neporušila koreňovú sústavu pôvodnej vysokej zelene na pozemku.

Vzhľadom na otvorenú dispozíciu je k murovaným stenám pridaná oceľová konštrukcia, na ktorej sú opreté drevené trámy a podlaha druhého podlažia. V interiéri aj v exteriéri použil architekt vo výraznej miere materiály v prirodzenej podobe, najmä drevo, kov, kameň a betón.

Fasádu na dlhších stranách domu zvýrazňuje obklad z tepelne spracovaného dreva, ktorý nechajú prirodzene starnúť. Drevo dopĺňa veľa oceľových a pozinkovaných prvkov vyrobených na mieru a hliníková strešná krytina. Betón najviac zaujme na podlahe prízemia. Je leštený a vyhrievaný elektrickým podlahovým vykurovaním. Kameň sa predstavil na gabionovom plote. Aby vyznel vzdušnejšie, naplnené sú ním len koše v spodnej časti, navrchu sú prázdne a čakajú na zarastenie popínavými rastlinami.

Keď menej je viac

Vďaka striedmosti materiálov a neutrálnych farieb pôsobí vnútro domu čisto a moderne. Prispieva k tomu aj dostatok denného svetla, minimum nábytku bez zbytočných ozdôb a dekorácií a maximum voľného priestoru.

Sivý kubus vložený v priestore a obložený cementovo-vláknitými panelmi ukrýva konštrukciu kozuba a prechádza do kuchynskej linky. Tá je doplnená pracovným ostrovčekom, nad ktorým sa klenie schodisko na poschodie. Chladné pôsobenie betónovej podlahy a sivého obkladu vyvažuje drevo. Najviac zútulňuje trámový strop nad kuchynskou a jedálenskou časťou. K pohode prispieva i veľká sedačka v hnedom odtieni.

Ing. Andrea Prievalská

Ing. Ondrej Klučár

autori záhrady

www.zelenydesign.sk

Pri návrhu záhrady sme skĺbili atypický pozemok a požiadavky investora. Samotnú záhradu tvoria dve časti – okrasná so vstupom z terasy a za ňou úžitková. V nadväznosti na terasu domu a okná dennej časti sme rozvrhli záhony so zmesou trvaliek kvitnúcich v rôznych obdobiach.

Po ľavej strane domu sa tiahne pás okrasných tráv, ktorý sa na konci zalamuje do tvaru L a opticky oddeľuje okrasnú a úžitkovú časť. V nej sme vzhľadom na veľkosť plochy a požiadavku maximálneho využitia navrhli špalierové konštrukcie na pestovanie ovocných stromov na palmetu, kombinované s viničom. Medzi špaliermi sú záhony nižších ovocných krov s podrastom záhradných jahôd, byliniek a sezónnej zeleniny.

Ing. arch. Peter Šercel

Ing. arch. Andrej Švec

autori domu

www.a2s.sk

Robiť dom pre seba je asi to najťažšie zadanie pre architekta, pretože nemá spätnú väzbu, protinázor a musí si sám všetko korigovať. Na druhej strane, má možnosť slobodne prejaviť svoju osobnosť a vlastné názory na kvalitné bývanie.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ