Bývalý manžel Pamely Anderson, bude spievať už len v novom. Opúšťa svoju tropickú vilu v Malibu

Meno Robert James Ritchie vám možno nepovie veľa. Prezývka Kid Rock však už zrejme pripomenie slávny hit All Summer Long, nevydarené manželstvo so sexbombou Pamelou Anderson alebo country spoluprácu so Sheryl Crow. Americký spevák má na svojom konte niekoľko nominácií na cenu Grammy, milióny predaných kópií svojich albumov a prvenstvo v európskych a aj austrálskych hudobných rebríčkoch. Dnes sa pozrieme na jeho posledné bývanie v slnečnom Malibu.

Prečítajte si aj o luxusnom sídle herečky Hilary Swank

Krásne, tropické sídlo v štýle prímorského Bali sa rozhodol spevák predať za takmer 10 miliónov dolárov. To bolo postavené na pozemku väčšom než 1,5 akra v roku 2002 a samotná rozloha domu je 770 m2. Vonku nájdeme dokonalo udržiavané trávniky, veľký bazén, niekoľko posedení, zabudovaný gril aj televíziu a samostatne stojaci hosťovský domček.

Interiér zdobia ručne vyrezávané dvere, drevené podlahy z ebenu, klasická čiernobiela mozaika na podlahe vo vstupnej hale, otvorený kozub rozdeľujúci otvorenú spoločenskú zónu na kuchyňu a obývačku a nachádza sa tu päť spální a päť kúpeľní či dva samostatné, veľké šatníky. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová