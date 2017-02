Čo už stihol Donald Trump zmeniť vo svojej novej pracovni v Bielom dome?

Realitný magnát Donald Trump bol v novembri minulého roka zvolený za prezidenta Spjených štátov amerických, kedy svojim programom presvedčil viac voličov než jeho protikandidátka, Hilary Clintonová. V januári už nový prezident oficiálne vymenil svojho predchodcu, národom milovaného Baracka Obamu a počas jedného dňa (dňa inaugurácie) sa presťahoval do svojho nového domova, Bieleho domu.

Poodhalili sme rúško tajomstva sťahovania sa do Bieleho domu. Nový prezident si ho ani nevšimol. Čítajte viac!

Jednou z možností, ktoré sa mu ako novému obyvateľovi Bieleho domu ponúka, je redizajn svojej pracovne, tzv. oválnej pracovne. Každý nový prezident získava spolu s domovom aj budget 100 000 dolárov, ktoré smie využiť výhradne na úpravy Bieleho domu po tom, čo nastúpi do funkcie. Sme si istí, že Trump, ktorý má na účte milióny, si na toto „vreckové“ nepotrpí, no napriek tomu sú z jeho prvých fotografií v pracovni jasné zmeny.

Trump ihneď vymenil bordové závesy za zlaté, z čoho si mnohé médiá uťahujú, no pravdou je, že nie je prvým, ktorý použil zlatú. Rovnako tak urobili prezident Clinton alebo George W. Bush. Zmenil sa taktiež oválny koberec, ktorý mal Obama v krémovej farbe a lemoval ho citáty niekoľkých predchádzajúcich prezidentov. Trump údajne využil ten, ktorý používal prezident Reagan, zlatý koberec so zlatým lemovaním. Trump údajne neodstránil bustu Martina Luthera Kinga, ktorú si sem priniesol jeho predchodca a pridal aj bustu Winstona Churchilla. Sivé sedačky vymenil taktiež za zlaté, no prekvapivé je ponechanie si pracovného stola. Tým je doslova historický kúsok, venovaný anglickou kráľovnou Viktóriou prezidentovi Hayesovi, ktorí mali v obľube aj prezidenti ako Jimmy Carter, Reagan, Clinton, Bush aj Obama.

Nový prezident priznal, že vzhľad pracovne ešte možno trošku pozmení, no veľké zmeny to určite nebudú. Naopak najvyššie dve poschodia Bieleho domu, ktoré patria výhradne súkromiu prezidentskej rodiny môže byť pozmenené do posledného detailu. Chránené sú len historické miestnosti (napríklad Lincolnova spálňa) a zväčša si redizajn týchto priestorov berie na parádu prvá dáma. Nuž, uvidíme ako to dopadne.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk