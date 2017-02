Delta Goodrem: Austrálska speváčka a jej európska vila uprostred Hollywoodu!

Kráska z austrálskeho pobrežia , Delta Goodrem je herečkou, modelkou, speváčkou, skladateľkou a dokonca aj porotkyňou v speváckej šou. Už vo svojich 15 rokoch vydala prvý hudobný album a odvtedy sa jej skrátka darí. Poďte sa s nami pozrieť ako sympatická umelkyňa býva, resp. bývala.

Prečítajte si aj o dome, ktorý sa len pred pár dňami podarilo predať spevákovi Robbiemu Williamsovi

Krásna vilka v stredomorskom štýle by sa dokonale hodila do niektorého z prímorských európskych miest, no v skutočnosti sa nachádza v Hollywood Hills. Je postavená dosť vysoko na to, aby ponúkala krásny výhľad na okolité kaňony, pohoria a tiež mesto. Rozloha celého domu je 470 m2 a ukrýva dokopy päť spální a štyri kúpeľne, krásnu kuchyňu, nahrávaciu miestnosť a krásnu záhradu s bazénom.

V súčasnosti ale médiá informovali o predaji tohto domu. Speváčka ho údajne na trh ponúkla už v priebehu minulého roka, a to s cenovkou 3,4 milióna dolárov. Sama, dom postavený v roku 2003, ho kúpila pred siedmymi rokmi za 3,68 milióna dolárov, čo znamená, že „trošku“ na predaji stratila.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk