Herec Alexander Skarsgård si brúsi zuby na toto krásne bývanie!

Alexander Skarsgård je švédskym hercom, ktorý dobíja Hollywood. V seriáli True blood – Pravá krv, pôsobí už od roku 2008 ako charizmatický Eric Northman a nedávno zažiaril aj vo filme Legenda o Tarzanovi. Nedávno herca médiá vypátrali pri obhliadke krásnej starej synagógy prepracovanej na apartmány v luxusnej časti New Yorku, East Village. Realitné kancelárie sa ale nepotešia, pretože toto bývanie nie je oficiálne v ich ponuke, takže zrejme pôjde o priamy obchod.

Synagóga na tomto mieste bola vytvorená v roku 1910 z klasického činžiaku, a to nemeckým architektom Hermanom Horenburgerom. O 99 rokov neskôr ale kongregácia prestala zvládať finančné nároky budovy a tak v nej nový majiteľ vytvoril tri luxusné apartmány so strešným penthousom. Pôsobivé bývanie ukrýva fasáda z tehál a kameňa v neoklasicistickom štýle a vitrážové okná. Pozrite sa, ako to vnútri vyzerá.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk