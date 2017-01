Herečka a modelka Chloë Sevigny predáva svoj štýlový apartmán!

Vyznávačka „indie“ štýlu, herečka a bývalá modelka menom Chloë Sevigny je miláčikom newyorskej alternatívnej scény. Napriek tomu ešte stále vlastní byt vo veľmi luxusnej časti East Village. No nie na dlho. Hviezda filmov ako American psycho, Dogville alebo seriálu American Horror Story sa rozhodla, že predvojnový, no moderne zariadený apartmán už viac nebude jej domovom. Na trh ho prihodila s kúpnou cenou 2,75 milióna dolárov. Čo tu na nového majiteľa čaká?

V priestoroch bytu sa strieda moderna s tradičnými detailmi staršieho byt, ktorému tú správnu atmosféru dodáva dostatok slnečného svetla. Takmer 200 m2 blondínka zrekonštruovala do súčasnej podoby v roku 2013, kedy byt kúpila. Z komory sa stala malá pracovňa, do kuchyne prišla betónová podlaha doplnená retro nábytkom, vyprázdnila sa vstupná hala, ktorá vedie do všetkých izieb. Nachádzajú sa tu dokopy dve veľké spálne s vlastnými kúpeľňami a dve ďalšie, menšie spálne. Zaujímavými priestormi bytu sú tiež obývačka spojená s jedálňou, ktoré tvoria hlavnú spoločenskú zónu bytu a sú naozaj štýlové. Veď nakoniec, pozrite sa sami.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk