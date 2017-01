Horúce Bahamy: Dovolenková vila kde si užívala Penelope Cruz je na prenájom

Penelope Cruz a Javier Bardem sú charizmatickým Hollywoodskym párom s latino koreňmi, ktorí si slávu a ťažko zarobené peniaze z plátien kín užívajú v čo najväčšej tichosti. Škandály ich síce obchádzajú, no to neznamená, že médiá na nich zabúdajú. Toto leto ich vyňuchali v úžasnej vile na ostrove Exuma na Bahamských ostrovoch.

Krásna vila s poriadnym kusom súkromnej pláže bola v roku 2016 lokalitou, kde sa odohralo fotenie slávnej kolekcie plaviek pre magazín Sport´s Illustrated a prenajímalo si ju už niekoľko hviezd. Pravdou je, že nájom na jednu noc sa pohybuje len okolo 3 000 libier, čo znamená, že ak sa naplní všetkých 18 možných miest, vychádza to na približne 170 libier za noc, čo na túto lukratívnu lokalitu nie je veľa.

Sídlo má dokopy sedem spální, deväť kúpeľní a pri zariadení nečakajte žiadny prehnaný prepych. Spálne sú malé, ale zato útulné a každá je zariadená v inom štýle. Čo je ale naopak naozaj luxusné je výhľad a okolie. Horúca pláž s bielym pieskom a priezračné more plné morských hviezdic, malých žralokov a dokonca korytnačiek. Krása. A bonus? K vile automaticky patrí desaťmiestny rýchlostný čln s kapitánom! To by bola dovolenka!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk