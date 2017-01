Hviezda X-Menov, herec Shawn Ashmore, kúpil úžasnú modernú vilu!

Sympatický herec, ktorý sa preslávil vďaka mnohým svojim počinom na filmovom plátne, no snáď najviac vďaka účinkovaniu v sérii filmov o X-menoch, kde stvárnil postavu Icemana. Akčné sci-fi je štýlom, ktorému neprepadnú všetci, no podľa fasády domu, ktorý si herec vybral za svoj nový domov, môžeme tipovať, že mu netradičnosť nie je cudzia v žiadnom smere.

Dom, ktorý podľa médií herec len nedávno kúpil sídli v prestížnej lokalite Studio City, zaplatil zaň takmer 2 milióny dolárov a jeho vzhľad rozhodne zaujme. Šedá fasáda domu je doplnená drevom a oceľou a aj keď pozemok nie je z tých neuveriteľne obrovských, na aké sme u Hollywoodskych hviezd zvyknutí, ozdobou záhrady je krásny veľký bazén s vírivkou, posedením a terasou s grilom.

Prečítajte si aj o dome herečky Emily Blunt, ktorý sa jej podarilo predať až po viac ako roku!

Dom bol postavený v roku 1989 a má celkovú rozlohu 250 m2. Sú tu krásne drevené podlahy, moderné zariadenie, no napriek tomu, že pri luxusných domoch celebrít sme si zvykli na okná ťahajúce sa od podláh až ku stropom, tu je tomu inak. Tri spálne by potrebovali o trošku viac svetla. Kuchyňa domu je naopak dokonalá. Ktorá gazdinka by netúžila po nie jednom, ale hneď dvoch pracovných ostrovoch.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk