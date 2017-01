Mariah Carey si rozbalila darčeky v tomto krásnom domčeku v Aspene!

Tak ako sa nadšenci zimných športov v Európe schádzajú do švajčiarskych Ápl, tak sa Američania presunú do tých najluxusnejších stredísk v Aspene. A práve tu svoje sviatky strávila speváčka Mariah Carey. Vďaka spoločnosti Airbnb si Vianoce užila v plnej paráde v útulnom domčeku s piatimi spálňami, poďte sa s nami naň pozrieť.

Krásny drevený zrub stojí na zasneženom kopci hôr v Koloráde a jeho celková cena je závratných 22 miliónov dolárov. Za noc je to však „len“ 10 000 a to si speváčka so stále pumpujúcou kariérou zjavne môže pohodlne dovoliť. Na miesto totižto priletela súkromným lietadlom a ako kráľovná z neho vystúpila v bielom kožuchu a vysokých kozačkách. Má skrátka štýl.

Prečítajte si aj o Vianociach britskej kráľovskej rodiny

Celý dom s piatimi spálňami zdobí najmenej sedem vianočných stromčekov (jeden väčší ako druhý), vybavenie je podľa popisu hodné hotela Ritz Carlton, o teplo domova sa postará kozub na drevo a o zábavu veľká terasa priamo pod zjazdovkou, kde sa nachádza aj súkromná vírivka. Veľké okná od podláh až ku stropom navyše takmer z každého rohu zaisťujú úžasný výhľad na zasnežené okolie. Idylka.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk