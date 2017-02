Známa interiérová dizajnérka ponúka na predaj svoje vlastné hniezdočko!...

Obdivujete prácu bytových dizajnérov, páči sa vám ako ladne a bez zaváhania dokážu zladiť odtiene, materiál, štruktúry? Ak máte na účte niečo cez milión dolárov, toto krásne bývanie dizajnérky Emily Henderson, ktorá moderuje vlastnú reláciu o dizajne a je aktívnou aj na svojou populárnom blogu, môže byť vaše!

Dom dizajnérky sa nachádza v meste na sever od Los Angeles, Glendale. Je to budova plná svetla a sviežeho dizajnu pochádzajúca z polovice minulého storočia. Sama Henderson priznala, že niekoľko zmien v dome urobila so zreteľom jeho neskoršieho predaja, a to nie len čo sa vankúšikov či konferenčného stola týka. Rekonštrukciou prešli drevené podlahy, okná dostali elektronický pohon a na mieru bol vyrobený napríklad kúpeľňový obklad alebo tapety.

Dom má dokopy tri izby, dve kúpeľne a krásny výhľad na okolité pohorie. Dizajnérka priznala, že po tom, ako jej manžel začal hľadať nový dom, poriadne si poplakala a vzhľadom k tomu, že tu spolu privítali obe svoje deti sa dlho nechcela vzdať miesta, kde sa zrodilo toľko krásnych spomienok. Nuž, život ide ďalej a zo samotného predaja domu Henderson spravila svoj ďalší projekt.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk