Pozrite sa ako štýlovo sa dá uložiť víno: Takéto vinárničky budete chcieť aj vy

Pochváľte sa

Fľaše vína už dávno nepatria iba do pivnice. V súčasnosti je trendom, keď sú fľaše vystavené niekde v obývacej miestnosti alebo kuchyni. Hoci vinári by nás za to hnali kade-ľahšie, keďže kvalitné víno potrebuje svoju teplotu, svetlo, vlhkosť aj polohu, v interiérovom dizajne v tom máme jasno. Archívne vína môžu ostať v chlade, tie „obyčajnejšie“ si vystavíme.

S poličkami aj bez nich

Uloženie fliaš vína do poličiek je klasika. Ukladáme ich na ležato, aby sa víno dotýkalo korkového štupľa. Pri niektorých kuchynských linkách už dokonca môžeme vidieť aj poličky priamo na tento účel. Môžu mať tvar štvorca alebo trojuholníka. Ničím nezvyčajným nie sú ani zväčša drevené „vešiaky“, kde víno iba nastokneme do pripravených dierok, či už pre hrdlo alebo dno fľaše.

Jednoduchá elegancia

Inšpirovať sa dá viacerými reštauráciami alebo barmi. Mnohé podniky si na vystavení vína dávajú naozaj záležať. Dotvára to atmosféru a vytvára originálny štýl. Čo by ste povedali na takú stenu, z ktorej trčia tyče, oddelené od seba presne toľko, aby sa medzi ne zmestila fľaša vína? Originálne a elegantné zároveň. Tak prečo to nemať aj doma?

Autor: Iveta Madigárová Čujdíková