Tip: Vytvorte si luxusnú maľovku vďaka špongii, metle či kúsku látky!

Ak plánujete tento rok maľovať a nie ste priaznivcom okukanej klasiky, určite sa potešíte našej dnešnej inšpirácii, ktorou sú tzv. textúrované steny. Tie sú v súčasnosti veľmi trendy nie len v kaviarňach či hoteloch, no svoju trošku elegancie prinášajú aj do domovov. Ak si myslíte, že je to predražená záležitosť, na ktorú musíte domov zavolať odborníka, nie je to tak. Úžasný efekt textúrovanej steny dokážete vytvoriť aj vy sami.

Potrebovať budete len tie najzákladnejšie veci: dekoratívnu textúrovanú omietku (hladkú alebo ryhovanú) alebo spojovaciu zmes na sadrokartón a nástroj, ktorý si sami vyberiete. Môže to byť obyčajná stará handra, metla, hustý štetec, špongia alebo dokonca stierka na okná či hrebeň.

Po aplikácii omietky alebo spojovacej zmesi vytvoríte štruktúru veľmi jednoducho. Skrčenú handru prikladajte na povrch ako pečiatku, metlu potiahnite od stropu až ku podlahe alebo urobte pomocou hrebeňa vlnovky. Ak ste s výsledným efektom spokojní, nezabúdajte na to, že povrch treba nechať dôkladne preschnúť (najlepšie cez noc) a pri spomínanej spojovacej zmesi na sadrokartón si dokonalý vzhľad steny vypýta ešte približne dve vrstvy farby. Ak sa do tohto projektu pustíte, neoľutujete!

V našej fotogalérii sa môžete nechať inšpirovať všetkými možnými technikami a ak máte aj vy tú svoju osvedčenú, nezabudnite sa s nami o ňu podeliť.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk