Trendy pre farebné tóny roku 2017: Toto sú tie naj. Osviežia aj váš domov?

Prestížny inštitút farieb Pantone už z našich stránok určite poznáte a viete, že tie najhorúcejšie farebné trendy prináša práve on. No je podstatne viac spoločností, ktoré predikujú, aké odtiene budú lákať naše pohľady v najbližšej sezóne. Patrí medzi ne aj Behr. Ten na rok 2017 rozdelil niekoľko farieb do troch základných skupín označujúcich osobnostný charakter – sebavedomie, pokoj a pohodlie.

Do prvej skupiny s názvom „sebavedomie“ patrí ponurá modrá, farba, ktorá mimoriadne vynikne v interiéroch s vysokými stropmi, modrozelená, ktorá sa úžasne hodí ku kontrastným tónom oranžovej a tiež „slniečkovo“ žltá, ktorá do priestoru prinesie poriadny šmrnc.

Do skupiny označenej ako „pokoj“ Behr zaradil minerálnu šedú, hodiacu sa do interiérov s rustikálnym nádychom, odtiene svetlého tyrkysu, ktoré mimoriadne vyniknú v kombinácii s bielou a čiernou, a tiež zemitú zelenú a tmavú béžovú farbu, ktorá pôsobí mimoriadne upokojujúco.

A poslednú skupinu tvoria tri farby spadajúce pod jedno označenie – pohodlie. Púdrová modrá si dokonale sadne s mosadzou a tmavými podlahami, pastelová ružová prinesie do interiéru trošku ženskosti a matná žltá sa dá krásne skombinovať napríklad s odtieňmi sivej. Stačí si len vybrať.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk