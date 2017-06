Čaká vás veľké upratovanie? Úspech tkvie v stratégii!

Hlavná otázka je, kde začať. Správna odpoveď: Odvrchu. Základným postupom pri upratovaní je neupratovať nad niečím, čo už bolo upratané. Preto ako prvé treba vymiesť rohy pri strope, očistiť lustre, garniže, umyť okná a potom pokračovať cez parapety, radiátor, nábytok až k samotnej podlahe.

Nie je príliš šťastné, ak po uprataní izby zistíte, že ste zabudli na svietidlá a začnete z nich ometať ročný prach. Postupu odhora dole sa držte ako desatora.

Prečítajte si aj 3x návod ako si vyvoniate domov bez chémie

S nábytkom jemne

Hoci je internet plný babských receptov na čistenie nábytku, ostaňte verní radšej klasike. Na dyhu a drevotriesku si trúfnite maximálne s bavlnenou handričkou, aj to len jemne navlhčenou. Príliš veľa vody môže spôsobiť jej zatekanie do drážok, spojov a nábytok poškodiť. Najlepšiu službu pri oživení nábytku spraví mydlová voda.

Lakované drevo treba čistiť vždy len vlhkou nechlpatou a mäkkou tkaninou. Absolútne sa vyhnite riedidlám alebo benzínu, acetónu, liehu, či octu. Pri lamináte, PVC fólii a vosku môžete použiť aj prípravky určené špeciálne na tieto povrchy, no vždy je vhodné overiť si reakciu na malom kúsku, ktorý nevidieť. Jedinú výnimku má technický benzín pri odstraňovaní žuvačky alebo vosku. Tu stačí minimálne množstvo, následne umyť vodou a vyleštiť dosucha. Utieranie suchou handrou je však pri nábytku pravidlo číslo jeden.

Výkon a výbava

Dva parametre, ktoré sú dôležité nielen pri výbere partnera, ale aj vysávača. Bez neho jarné upratovanie nemožno dotiahnuť do úspešného konca. Výkon motora však nemá byť podstatným kritériom rozhodovania. Eko vysávače dokážu mať vysokú efektivitu zberu nečistôt aj pri nižšej spotrebe energie.

Aj relatívne slabší 1 250 W motor môže generovať nasávanie s výkonom 330 W. Dôležitý je aj výstroj, s ktorým sa do boja proti prachu pustíte. Základom sú nadstavce na tvrdé podlahy aj koberce. Pre chovateľov domácich miláčikov je skvelou investíciou turbokefa na zber chlpov. Oceníte ju aj pri mäkkých podlahách a zašliapnutých nečistotách. Priam nutnosťou je štrbinová trubica. Vytiahne prach zo zabudnutých kútov a spomedzi rebier radiátora.

Prečítajte si aj 10 super tipov, aby vaša domácnosť bola vždy tip-top

Vyčistite vysávač

Pred poriadnym upratovaním je na mieste vyčistiť aj samotný vysávač, s ktorým sa vydáte do boja proti špine. Ak ste ho používali od minulej jari na pravidelné vysávanie, je čas vymeniť mu „črevá“.

Nehovoríme len o vreckách, ktoré sa menia podľa potreby, ale predovšetkým o filtroch. Štandardný výstupný filter umyte pod tečúcou vodou a prachový, uhlíkový i HEPA, jednoducho všetky filtre, raz za rok treba vymeniť. Ak sa to stane vaším pravidlom, zabezpečíte si lepší vzduch po samotnom vysávaní, menej vráteného prachu do miestnosti, zníženie počtu baktérií aj ochranu samotného vysávača.

Zápas s chumáčmi

Veľké (napríklad aj to jarné) upratovanie by malo vyvetrať všetkých strašiakov zo skríň aj spoza nich. Leto prináša so sebou vyššiu intenzitu vírenia vzduchu používaním ventilátorov, klimatizácií, aj pre prievan z okien.

To zvíri i usadené nánosy spoza rohov a neočisteného povrchu. Ak na jar zbavíte chumáčov prachu aj menej dostupné miesta, bude sa vám počas leta zdravšie dýchať. Až 80 percent prachu totiž tvoria čias točky ľudskej kože, ktoré sú zdrojmi baktérií a potrava pre roztoče. S poriadnym jarným upratovaním prežijete leto sviežejšie.

Prečítajte si aj: 10x šikovné tipy na čistenie domácnosti bez kúska chémie a za pár centov!

Stariny preč

Reč je o kúskoch v skriniach, ktoré ste už nemali na sebe ani minulú sezónu. Neoplatí sa čakať, že sa vrátia do módy. Staré kusy oblečenia nebudú zbytočnými zberačmi prachu a zaberať miesto. Oplatí sa však poupratovať aj potraviny. Prekontrolujte si obsah kuchynskej linky. Aj trvanlivé potraviny majú záruku.

Ani v čase „no frost“ mrazničiek, ktoré netreba pravidelne odmrazovať, nezabúdajte na obsah v nich. Platí, že do jari neprenášajte to, čo ste zmrazili na konci leta na horšie časy. Optimálna teplota v mrazničke je –18 stupňov a mäso by ste v nej nemali nechávať viac ako 6 až 10 mesiacov, pekárenské výrobky maximálne dva mesiace, ovocie maximálne rok.

Mazľavé mydlo

Raz za rok si zaslúžia očistu aj silno znečistené plochy. Presne tie, ktorým nevenujete pozornosť a ktoré si myslíte, že už vyčistiť nie je možné. Opak je pravda. Napríklad na zájdené obkladačky okolo sporáka, na vnútro mikrovlnnej rúry alebo silne znečistené pevné povrchy naneste zmes mazľavého mydla a dvoch dielov sódy bikarbóny. Nechajte pôsobiť a následne jemne navlhko zotrite aj so špinou.

Postarajte sa o matrac

Základom je oprať poťah a otočiť matrac nielen zo zimnej strany na letnú, ale aj vymeniť jeho pozíciu. Každý matrac potrebuje raz za pol roka otočiť tak, že časť, kde ste mali hlavu presuniete na nohy a naopak. Tento rituál sa odporúča práve na jar a pred zimou.

Využite nanotechnológiu

Po prečistení bytu sa žiada poriadok náležite ochrániť. Skúste impregnáciu s nanotechnologickou zložkou. Hodí sa na vytepované sedačky alebo na čerstvo umyté okná.

Impregnačné spreje s nanotechnologickou zložkou disponujú časticami menšími ako 100 nanometrov a dodávajú látkam netradičné vlastnosti. Napríklad také, že odpudzujú špinu, nečistoty, fľaky a chránia povrchy. Impregnačných sprejov s nanočasticami je už dostatok na rôzne povrchy a po komplexnom upratovaní sa hodí pozvať ich k sebe do domu.

Autor: Marek Mittaš, Katka Šatanková