3. časť – Nakupujeme vianočné darčeky pre sladký domov: Detská izba!

Naše ratolesti už šikovne odpočítavajú, koľko krát sa ešte vyspia a príde ich vysnívaný Štedrý deň plný pohody a samozrejme darčekov. Preto sme sa rozhodli Ježiška tak trošku inšpirovať, čo by sa deťom do ich izbičiek mohlo hodiť.

Na mäkko

Hrajú sa vaše deti najradšej na zemi, kotúľajú sa po podlahách, čítajú si v kútoch? Aby neboli vystavené chladu z podláh, zaobstarajte im štýlové sedacie vaky, ktoré si zamilujú. Často majú veselé vyhotovenie, sú z kvalitných materiálov a dá sa na nich príjemne oddýchnuť. Okrem toho, že budú deti v mäkkom, majú aj svoje praktické výhody – niekoľko ročnú záruku, zvliekateľný obal s možnosťou prania v práčke či často náhradnú náplň v cene produktu.

Hojdalička, hojda

Ak máte doma malého „naposedka“, s ktorým je počas upršaných dní doma jedna veľká pohroma, pretože sa stále túži hrať niekde vonku, skúste mu zaobstarať interiérovú hojdačku. Predstavte si tú radosť! Pri malých detičkách bude hojdanie samozrejme vyžadovať dozor, no to určite sami viete. Môžete siahnuť po gymnastických kruhoch, jednoduchých pneumatikách, závesných kresielkach či klasických drevených hojdačkách so systémom chrániacim dieťa pred vypadnutím. Všetky sú vybavené potrebnými úchytmi a jediné, čo musíte pri kúpe skontrolovať je prípadná nosnosť hojdačky.

Malému umelcovi

Ak ste si neraz po pár desivých minútach ticha v detskej izbe uvedomili, že váš drobec práve robí niečo zlé, určite vyskúšajte tento darček – tabuľu a kriedy. V súčasností je čierny, matný náter častí alebo dokonca celých stien veľkým hitom, no postačí ak zaobstaráte menšiu tabuľu, na ktorej sa váš malý umelec bude môcť vyblázniť a už ho nenapadne kresliť po stenách.

Pre snílka

Ak máte každý večer doma malý cirkus a zaspávate pomaličky aj dve či tri hodiny, určite rozmýšľate nad tým, ako sa takýmto situáciám vyhnúť. Vyskúšajte drobcovi pod stromček zabaliť tzv. projektor nočnej oblohy. Drobné hviezdičky na strope upokoja aj toho najväčšieho neposedu a o pokojné zaspávanie máte postarané.

Zorganizujte to

Ak sa práve vaše dieťa nachádza vo veku, kedy nestačí ani 10 krát povedať, je dobré urobiť malú službu tak ako jemu tak aj sebe. Zabaľte mu pod stromček nástenku. Okrem toho, že si tam môže pripnúť svoje dielka či napísať veci, ktoré by si prial, vystaviť fotografie s priateľmi, môžete toto miesto využiť ako malú pomôcku, ktorá ho bude sprevádzať jeho povinnosťami. Ak sa bude svojho rozvrhu držať a naučí sa, kedy si má upratať izbičku alebo dokončiť domáce úlohy, môžete ho potom pravidelne odmeňovať a hravou formou pestovať jeho zodpovednosť. Šikovné.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk