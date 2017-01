Kuchynské spotrebiče: Zabudovať alebo ich voľne postaviť?

Vstavané spotrebiče ukryté za elegantnými dvierkami v dizajne nábytku podporujú jednotnosť a kontinuitu priestoru, čo sa v moderných kuchyniach spojených s obývačkou žiada. Sú aj tichšie, ako ich voľne stojace náprotivky, zároveň však aj drahšie, pokiaľ nimi nebudú dizajnové solitéry. Cenové navýšenie zabudovaných spotrebičov je okolo 10 – 15 % v porovnaní s bežných voľne stojacich modelmi.

Výhodou voľne stojacich spotrebičov je napríklad vlastný dizajn, ktorý môže zaujímavo dotvoriť štýl kuchyne. Ľahšie sa vymieňajú a nemusia sa prispôsobovať riešeniu kuchynskej linky, takže si ich môžeme dokupovať na etapy. Predstavujú vhodné riešenie pri dopĺňaní už existujúcich kuchýň bez potreby väčších zásahov.

Čisté ale náročnejšie

Zatiaľ čo s voľne stojacimi spotrebičmi a ich umiestnením si poradí každý, zabudované musíte vopred dobre naplánovať, samozrejme s odborníkmi. Dôležitý je kvalitný návrh kuchyne s logickým usporiadaním kuchynskej linky a spotrebičov, ušetríte si tak mnoho zbytočných krokov. Netreba opomenúť ani precíznu prácu, aby boli spotrebiče pevne a spoľahlivo zabudované, nehýbali sa, nepadali. Po ujasnenej predstave o umiestnení spotrebičov treba prispôsobiť inštalácie – rozvod elektriky, vody, plynu. K najčastejšie využívaným zabudovaným spotrebičom v kuchyni patria umývačky riadu, chladničky, rúry na pečenie, varné dosky a najnovšie k nim pribudli aj kávovary a vínotéky. Vhodné je, ak všetky spotrebiče zladíte aj vzhľadovo, teda by mali byť jednej značky a jednej dizajnovej rady. Vždy je lepšie vybrať zabudované spotrebiče ešte skôr, ako zadáte výrobu kuchynského nábytku a dodáte výrobcovi technické nákresy s požiadavkami na zabudovanie. Zladiť členenie skriniek s presnými rozmermi spotrebičov je dosť náročné.

Neviditeľná umývačka

Zabudovaná umývačka riadu má svoje miesto vo väčšine súčasných kuchýň. Existuje model úplne skrytý našim očiam a neruší čisté línie kuchyne, jeho nevýhodou je, že počas umývacieho programu nevidíte jeho priebeh, pretože ovládací panel je umiestnený v hornej časti dverí. Tí, ktorí chcú mať informácie o priebehu umývania, zvolia variant zabudovanej umývačky s panelom na prednej strane.

K rúre sa netreba zohýbať

Varné doska a vstavaná rúra nahrádzajú voľne stojaci šporák. Výhodou zastavaných spotrebičov je možnosť výberu varnej dosky s akýmkoľvek zdrojom a umiestnenie rúry do akejkoľvek výšky, najčastejšie sa zabudováva do výšky očí. Moderné rúry sa jednoducho obsluhujú, majú teleskopický výjazd plechov, kombináciu rôznych spôsobov pečenia, ochladzovanie dvierok, detskú poistku. Priaznivcom zdravého životného štýlu bude vyhovovať varenie v parnej rúre, ktorá zachováva najviac vitamínov v jedle.

S veľkosťou rúry to nepreháňajte, vždy vyberajte takú, ktorá zodpovedá potrebám domácnosti. Rúry musia svojou energetickou náročnosťou spadať do energetickej triedy A, ktorá je pri varných spotrebičoch najúspornejšou kategóriou.

Chladenie a skladovanie

Chladnička väčšinou začína varenie, tak by mala byť úplne na začiatku, celkom vľavo, u ľavákov čo najviac vpravo. Ak však chcete združiť vysoké skrine so zabudovanými spotrebičmi do jedného bloku, je vhodné chladničku oddeliť od skrine s rúrami, napríklad úložnou skriňou, aby teplo nezvyšovalo jej spotrebu. Keď stojí chladnička hneď pri stene, počítajte s jej odsadením aspoň 5 cm, aby ste mohli dvere otvoriť úplne a pri čistení vytiahnuť police. Optimálne poradie v bloku vysokých skríň je – potravinová skriňa, chladnička, úložná skriňa, môže maž zabudovaný kávovar a nakoniec skriňa so zabudovanými rúrami.

