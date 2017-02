Svieže jarné čítanie: Marcové Pekné bývanie plné nápadov a inšpirácií je tu!

08.02.2017

Kuchyňa spojená s obývačkou je jasným interiérovým trendom. Ako to však spraviť, aby ste tento krok neoľutovali? Návod nájdete v najnovšom Peknom bývaní. To vám prináša aj recepty, ako vybrať posteľ, aby vám vydržala roky a zaručila kvalitný spánok, a ako a s čím žehliť, aby ste boli spokojní s výsledkom, no príliš sa pri tom nenarobili.