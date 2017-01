7 trikov ako zvládnuť Vianoce bez stresu: Pokoj a rozvahu priatelia!

Tu je návod, ako všetko zvládnuť s úsmevom na perách a s pohodou v duši.

Majte systém a plánujte. Zoberte do ruky pero, papier a kalendár. Pozrite, koľko dní zostáva do Vianoc, spíšte, čo všetko chcete stihnúť, a naplánujte si jednotlivé dni. Pozor, nedávajte si nereálne ciele. Zbytočne budete deprimovaní.

Urobte si rozpočet. Aby sa nestalo, že cez sviatky miniete všetko a po nich vám zostanú len oči pre plač. Sumu, ktorú ste ochotní na Vianoce obetovať, si rozdeľte na tri kôpky. Darčeky, potraviny, výzdoba.

Upratujte aj sa motivujte. Vianoce prídu tak či onak a nebudú vám nazerať za skrine ani pod posteľ. Nemusíte mať teda umyté okná ani vytepované koberce. Ak sa pri tom máte uštvať, nestojí to za to. Buďte predovšetkým realisti a domáce práce, na ktorých trváte, si rozdeľte na veľké, malé a zdobenie.

Ak máte malé deti, ideálne je, ak si upracete v čase, keď nebudú doma. Ušetrí vám to námahu aj nervy. Ak máte staršie deti, zapojte ich, nuž, a keď sa vám do upratovania nechce, motivujte sa kúpou nových doplnkov či závesov. Deň-dva pred Vianocami sa už do ničoho náročného nepúšťajte, nanajvýš utrite prach, povysávajte a urobte výzdobu. V prípade, že máte možnosť, využite profesionálne upratovacie služby.

Varíme, pečieme. Suché pečivo, linecké a perníky môžete upiecť aj niekoľko dní vopred. Krémové zákusky si objednajte v cukrárni alebo o ne požiadajte svokru. Myslite tiež na to, že sviatky nie sú „objemovka“, dva-tri druhy koláčov bohato stačia. Čo sa varenia týka, zemiakový šalát a kapustnica sú aj tak lepšie po pár dňoch, keď sa v nich rozložia chute, preto nenechávajte ich prípravu na Štedrý deň a pripravte ich skôr.

Aby bolo čím zdobiť. Pár dní pred stavaním skontrolujte stromček, jeho stojan a osvetlenie, aby sa nestalo, že prípadné poškodenie zistíte v čase, keď už obchody budú zatvorené. Zároveň pozrite, či máte dosť baliaceho papiera, lepiacej pásky a ozdobných stúh.

Nakupovanie. Nakupovanie darčekov a potravín je samostatná a časovo náročná disciplína. Suroviny na varenie a pečenie teda nakúpte aj s dvojtýždňovým predstihom a na drobný nákup zamierte do menších potravín. Supermarkety budú preplnené. Do obchodu sa vyberte jedine s nákupným zoznamom. Inak stratíte ďalší čas aj peniaze.

Výber a balenie darčekov. Ak ich vyberáte na poslednú chvíľu, obyčajne ide len o vyhadzovanie peňazí. S deťmi napíšte Ježiškovi, zaručene ich tak potešíte, od blízkych priamo zistite, čo potrebujú, čo by ich potešilo. Hlavné darčeky skúste objednať cez internet. Do obchodov sa vyberte až vtedy, keď vám budú chýbať posledné drobnosti, bez stresu tak nasajete vianočnú atmosféru. Balenie darčekov nenechávajte na posledný deň. Baľte ich postupne po večeroch, keď deti zaspia. Pri televízii to bude relax. Nezabudnite však na menovky, nech sa vám vo finále nepomiešajú.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ