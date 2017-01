Bezpečné Vianoce: Na čo si počas sviatkov dávať veľký pozor?

Očakávať od najmenších členov rodiny, že vianočný stromček si nevšimnú, že sviečky horiace na stole sa im zdajú nezaujímavé, že nebudú chcieť potiahnuť konárik čečiny aj s peknou ozdobou na konci alebo stiahnuť obrus zo stola, ktorý tam počas roka obyčajne nebýva, by bolo veľmi naivné. Prinášame preto návod, ako si dom vyzdobiť s čo najmenším rizikom úrazov.

Opatrnosť pri prípravách

S leštením podlahy to nepreháňajte, vaše dieťa by sa pri behu mohlo pošmyknúť a skončiť s otrasom mozgu. Ak pri zdobení bytu okien používate rebrík alebo máte otvorené okno a drobec je pri vás, nenechajte sa ničím odpútať. Stačí odbehnúť k dverám či k mobilu a pre vašu ratolesť to môže mať fatálne následky. Pri veľkom upratovaní tiež dajte pozor na otravu čistiacimi prostriedkami.

Symbol Vianoc

Sviatky si bez neho nevieme predstaviť. Reč je o stromčeku, ktorý je pre deti lákadlom číslo jeden. Riziká sú jasné. Hrozí, že ho stiahnu na seba, ale veľké je aj nebezpečenstvo v podobe krehkých ozdôb a elektrických svetielok na ňom. Lepšie je teda skrášliť stromček nerozbitnými ozdôbkami. Porezanie pri nich síce nehrozí, no hrozba prehltnutia stále áno.

Ak aj nie celej ozdoby, tak niektorej z jej malých častí. Skúste teda tento rok stromček ozdobiť tradične, tak, ako to kedysi robili naše babky. Povešať naň medovníčky, malé háčkované dečky, hviezdičky či anjelikov z látky. Namiesto lesknúcich sa reťazí vyrobiť doma spoločne s deťmi papierové, aké sa dávno vyrábali v škole. Použiť môžete aj pukance, ktoré navlečiete na hrubú niť. Veľmi pekne tiež vyzerajú ešte neuvarené cestoviny navlečené na šnúre. V domácnostiach, kde sú deti, sú tiež populárne šišky.

Nazbierate ich v prírode, pištoľou so silikónom pripevníte háčik a máte hotovo. Tradične tiež vyzerajú drevené alebo slamené ozdoby, ale aj cukrovinky. Tu však hrozí ich nekontrolovateľná konzumácia a namiesto úrazu bolesť bruška. Ak sa chcete poistiť, stromček v polovici a tiež na vrchnej časti priviažte o nejaký pevný bod.

Mnoho ľudí má stromček postavený blízko okna, takže na tento účel využíva okennú kľučku. Ak si myslíte, že u vás doma ani toto nezaberie, stavte na malý stromček, ktorý postavíte na skrinku alebo stolček. Najväčšou istotou zo všetkých je nenechať dieťa v miestnosti so stromčekom bez dozoru.

Elektrické káble

S vianočnou výzdobou sa spájajú aj svetielka a svetelné reťaze, ktorých súčasťou sú elektrické káble. Tie buď visia na stene, alebo sa ťahajú po podlahe. Tu hrozí pre vaše dieťa obrovské riziko. A reč rozhodne nie je len o zakopnutí. Menšie deti môžu bez vášho dozoru káblik pokojne oblizovať a hryzkať v domnienke, že ide o najdlhší pelendrek, aký kedy videli.

V priebehu sekundy ho však môžu aj prestrihnúť nožnicami. Káble vianočného osvetlenia preto pred deťmi starostlivo ukryte za nábytkom, pod kobercom alebo podlahovou lištou.

Keď horia sviečky

Atmosféru sviatočného obdobia jednoznačne dotvárajú svetlá sviečok. Pri malých deťoch sú však práve tie časovanou bombou. Nielenže sa deti môžu plameňom sviečky popáliť či obliať horúcim voskom, jediná sviečka vám spáli celý dom. Nikdy ich teda nenechávajte bez dozoru. Ak sviečku zapálite, určite tak nerobte na stole, kde je obrus.

Nie jedno dieťa už stiahlo na seba horiacu sviečku a spálilo si vlásky. Veľkým rizikom sú tiež sviečky a svietniky na parapetných doskách. Stačí chvíľka nepozornosti a dieťa ju môže preložiť na gauč či k stromčeku alebo presunúť po parapete bližšie k záclone či závesu.

Jedlo a dekorácie

Už sme si zvykli počas sviatkov nechávať na stole rôzne venčeky, misky plné ozdôb a ikebany, rovnako tak tácky a košíčky s koláčmi a pochúťkami na chrúmanie. Arašidy, oriešky, ale aj rôzne dekoratívne koráliky, pierka a trblietavé ozdôbky sú pre deti mimoriadne lákavé a tiež nebezpečné. Hrozí ich vdýchnutie, no deti tiež rady skúšajú, čo všetko sa im zmestí do uška či nošteka.

Ozdoba z vetvičiek a imela

Je fakt, že vetvičky z ihličnanov krásne rozvoňajú celý dom. Imelo so sebou nesie roztomilú tradíciu. Treba však dať pozor na ich umiestnenie. Nielenže hrozí že ich deti stiahnu a porania sa ale, opadané ihličie a kôra sú v prípade konzumácie pre dieťa veľmi nebezpečné.

Autor: PEKNE BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ