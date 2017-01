Vstávanie s úsmevom

01.01.2017

Vytvorte si izbu, ktorá je ideálna pre spanie. Malo by to byť miesto kde sa cítite pohodlne, izba by mala mať optimálnu teplotu, mala by byť v nej tma a ticho. Vaše matrace a vankúše môžu taktiež prispieť k lepšiemu spánku. Vzhľadom k tomu, že vlastnosti dobrého lôžka sú subjektívne, vyberte si to najpohodlnejšie pre vás. Ak zdieľate lôžko, uistite sa, že je tam dosť miesta pre oboch.