Tento elegantný 1-izbák vás presvedčí o tom, že aj staršia generácia má štýl!

Majiteľmi projektu, ktorým vás chceme dnes inšpirovať je starší, ešte stále pracujúci pár v hlavnom meste Litvy. Rozhodli sa pre kúpu bytu, ktorý bude len ich prechodným bývaním, no aj tak jeho zariadenie nenechali na náhodu. Na pomoc si zavolali absolventku katedry architektúry vo Vilniuse, Indré Sunklodiene a tá z 50 m2 urobila luxusné hniezdočko, ktorému by ste tipovali mladých a nezávislých obyvateľov.

Vchádzame do neveľkého priestoru a po pravej ľavej strane stojí kuchyňa, kde zatiaľ čo spodné skrinky sú v bledohnedých odtieňoch prírodného dreva, tie vrchné sú čisto biele. Doplnené sú zlatými úchytkami, medenou batériou a krásnou, mramorovou pracovnou doskou. Zlaté akcenty nájdeme v celom apartmáne, a to najmä v doplnkoch – lampách, nôžkach nábytku, vešiakoch. Pracovný pult tiež plní funkciu jedálenského stola a industriálne lampy pekne sedia ku retro stoličkám, ktoré ho obklopujú.

Mramor nájdeme aj na tabuli konferenčného stolíka, okolo ktorého stoja retro kreslá zaodeté do čiernobiela a kráľovskej modrej. Sivá stena oproti ukrýva dvere do jedinej spálne bytu. Aj tu panuje šedá, biela a čierna so zlatými detailmi, no zaujímavým prvkom je najmä stena za posteľou, ktorá je v štýle tzv. ombré, kedy farba prechádza z tmavej modrej až po bielu. No a kúpeľňa? Tú musíte vidieť sami! Viac v našej FOTOGALÉRII.

