Vyberáte klimatizáciu? Poradíme vám

Ideálny výkon

Jedným z kľúčových kritérií pri výbere klimatizácie je jej výkon. Pokiaľ je príliš vysoký, prístroj sa priebežne zapína a vypína. Naopak, jednotka s nižším výkonom bude v prevádzke nepretržite, napriek tomu dosiahne požadovanú teplotu ťažšie, resp. vôbec, a zároveň hrozí jej namrznutie. Oba prípady vedú k vyššej spotrebe energie a väčšiemu opotrebovaniu zariadenia. Pri výpočte výkonu je veľmi dôležité okrem rozlohy priestoru zohľadniť aj orientáciu miestnosti na svetovú stranu, veľkosť presklených plôch, poschodie, na ktorom sa nachádza či množstvo elektrických zariadení v miestnosti.

Najvhodnejšie umiestnenie

Ďalším kritériom, ktoré treba pri výbere klimatizácie zohľadniť, je umiestnenie vnútornej jednotky. Najpraktickejším riešením sú nástenné jednotky. Parapetné klimatizácie, ktoré je možné nainštalovať pod okno, sú zasa vzhľadom na ich konštrukciu ideálnou alternatívou pre podkrovné izby. Flexi jednotky je možné montovať aj na šikmý strop. Prístroje by mali byť umiestnené tak, aby prúd vzduchu nesmeroval do zón, kde sa osoby zdržiavajú najčastejšie. U klimatizácií, ktoré sú vybavené viaczónovým inteligentným okom, tento problém odpadá. Automaticky totiž presmerujú prúd vzduchu mimo zónu s pobytom osôb.

Doplnkové vybavenie

Nezanedbateľným parametrom je aj vybavenie jednotky. Medzi štandardné prevádzkové režimy patrí chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie a ventilácia. Rovnako obsahujú prachové filtre, ktoré vzduch vyčistia od najväčších nečistôt. Hlavne alergici ocenia aj špeciálne filtre; tie odstránia až 99 % nečistôt vo vzduchu a rozložia baktérie, roztoče, plesne aj vírusy. „Technologicky najdokonalejšie filtre (flash streamer v klimatizácii Daikin Ururu Sarara) dokážu rozkladať aj nebezpečné chemické zlúčeniny, ako sú napr. formaldehydy a ďalšie prchavé organické zlúčeniny,“ hovorí Eva Baltészová, Marketing Coordinator spoločnosti Daikin.

Inteligentné ovládanie

V dnešnej technickej dobe je dôležitým kritériom pri výbere klimatizácie aj možnosť SMART ovládania vnútornej jednotky cez mobil či tablet. Napríklad prístroj Daikin Emura R32 má zabudovaný WiFi modul, ktorý umožňuje kontrolovať teplotu, množstvo vzduchu, vykurovanie aj ostatné procesy prakticky odkiaľkoľvek a v ľubovoľnom čase pomocou jednoduchej mobilnej aplikácie. Milovníci inteligentných technológií určite ocenia funkciu IFTTT (If This Then That); tá dokáže zapnúť klimatizáciu na základe vonkajšej teploty, GPS senzoru vo aute alebo mobile. Majiteľom tak prináša maximálny komfort. Zariadenia Daikin je navyše možné napojiť na sofistikované domáce siete alebo centrálne riadenie budovy, tzv. Smart home.

Náš tip:

Daikin Emura

Jednotka Daikin Emura čistí vzduch a eliminuje 99 % alergénov. Ovládanie je možné cez online aplikáciu, miestnu sieť alebo internet. Dosahuje vysokú energetickú účinnosť a tichú prevádzku. Disponuje funkciou viaczónového inteligentného oka; tá smeruje vzduch mimo zóny, kde sa práve nachádza človek. Pokiaľ sa v miestnosti nenachádza nikto, prepne do energeticky úsporného režimu. Navyše, pracuje s novým ekologickejším chladivom R32.



Viac informácií nájdete na http://www.daikin.sk/minisite/daikin-emura/.

Autor: PR článok