Dizajnérky radia: Ako pracovať s dekorom veľkej, prázdnej steny?

Pani Ivana nám napísala a chcela vedieť, ako by sme jej poradili s dekorom veľkej, prázdnej steny, ktorá jej v byte zostala po rekonštrukcii nevyužitá a pôsobila opustene, akoby sa na ňu zabudlo. Opýtali sme sa teda Ivany a Simony, ktoré radia:

"Tak toto je snáď problém každej domácnosti. Dekor takejto steny treba vždy prispôsobiť existujúcemu interiéru ale aj vlastnostiam a vkusu obyvateľov interiéru. Najjednoduchším a najobľúbenejším spôsobom ako dodať prázdnej stene nový dych je povešať na ňu obrázky - či už fotografie rodiny alebo umelecké diela.

V jednoduchých minimalistických interiéroch je na mieste použiť jednu dominantnú ozdobu steny - umelecké dielo, ktoré na takejto stene krásne vynikne a stane sa dušou celého priestoru.

Ďalšou možnosťou je voľba vhodnej tapety, ktorá dokáže miestnosť rozžiariť.

Pre náročnejších by sme poukázali na možnosť z prázdnej steny spraviť doslova živú stenu. Dnes je možností naozaj neúrekom a na trhu sa objavujú aj takzvané stabilizované rastliny, ktoré už síce nežijú, ale svoj vzhľad živých rastlín si ponechávajú vďaka špeciálnej technológii stabilizácie niekoľko rokov (niekedy aj desaťročí). So živými stenami pracujeme s veľkou obľubou. Dodajú interiéru kus zelene a pocit, že ste neustále v prírode. Zelená farba navyše pozitívne vplýva na naše zdravie a náladu :). Zelená alebo živá stena však nemusí byť celá pokrytá rastlinami. My našim klientom ponúkame obrazy zo stabilizovaných rastlín v rôznych veľkostiach, vyrobené na mieru do ich interiéru. Krajšiu dekoráciu prázdnej steny si nevieme predstaviť!"

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno písať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk