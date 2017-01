Dajte jej zelenú: Túžite po vegetačnej streche? Myslite na ňu už teraz!

Začneme výhodami, ktoré zelená strecha ponúka. Má jedinečné tepelnotechnické vlastnosti. Vegetačná vrstva pôsobí ako dobrý izolant, tvorí účinnú ochranu vrstiev strešného plášťa a je schopná akumulovať teplo. Substrát spolu s rastlinami zmierňuje účinky slnečného žiarenia na konštrukciu strechy, teda predlžuje jej životnosť a bráni prehrievaniu priestorov pod strechou. Skvalitňuje tak celkovú klímu domu, pozdvihne jeho estetiku a zlepšuje životné prostredie.

Extenzívna, intenzívna?

Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je zistiť, či dom vôbec umožňuje dodatočne inštalovať zelenú strechu. Zaťaženie závisí od hrúbky vegetačnej vrstvy, ktorá môže byť od 150 až do 800 milimetrov, podľa rastlín, aké chcete na streche. Menej náročné sú extenzívne zelené strechy, na ktorých sa nenáročná zeleň vyvíja a regeneruje sama.

Kladie preto menšie nároky na únosnosť strechy a nemá zavlažovací systém a nízku vrstvu substrátu. Možno ju použiť na plochej streche so sklonom od dvoch percent aj na šikmej so sklonom až do 30 percent. Naopak, strechy s intenzívnou zeleňou majú trávnaté plochy, kry, ale aj stromy, čo ovplyvňuje aj výšku substrátu. S najväčšou pravdepodobnosťou bude pri nich nevyhnutné zvýšiť únosnosť pôvodnej stropnej konštrukcie.

Nenáročná

Systém vegetačných striech, predovšetkým extenzívnych, neovplyvňuje pôvodnú skladbu plochej strechy. Je to len jej funkčná nadstavba, ktorá pokračuje svojou skladbou tam, kde by sa končila pôvodne navrhnutá plochá strecha. Výhodou pri novostavbách je, že ak hydroizolácia tvorí vrchnú časť skladby, vegetačná vrstva vlastnou hmotnosťou nahradí jej nevyhnutné kotvenie, čo je prvý krok k zníženiu investície.

Konštrukcia strechy väčšinou pozostáva z parozábrany, tepelnej izolácie, hydroizolácie, drenážnej vrstvy, retenčnej vrstvy a vegetačných rohoží. Drenážna vrstva reguluje vodu v strešnom plášti. Prebytok vody prepúšťa a odvádza k strešným vtokom, časť zadržuje a v prípade sucha dodáva potrebnú vlahu vegetácii. Retenčná vrstva z geotextílie sa postará o pomalšie vysychanie ako substrát a poskytuje rastlinám dostatok vlahy dlhší čas.

Výhodné je zvoliť si komplexný systém vegetačnej strechy od jediného dodávateľa. Montáž je potom rýchla a jednoduchá a strecha je takmer bezúdržbová. Svoju funkciu je schopná plniť ihneď po ukončení inštalácie. Nie je potrebné čakať na to, aby rastliny vyrástli.

Väčší luxus

Extenzívne zelené strechy nie sú určené na pohyb osôb. Ak máte záujem o pochôdznu vegetačnú strechu, zvoľte si jednoduchú intenzívnu zeleň s hrúbkou substrátu od 150 milimetrov. Tá závisí od rastlín, ktoré chcete na nej pestovať.

Len obyčajný trávnik potrebuje vrstvu zeminy hrubú 200 milimetrov, vyššie kry potrebujú 350 až 400 milimetrov. Takéto strechy vyžadujú okrem masívnejšej konštrukcie pravidelné zavlažovanie a údržbu. Zvyčajne sú na nej aj vydláždené plochy, múriky či vodné prvky. Náročnejšie sú teda nielen na realizáciu a údržbu, ale aj investície. Odmenou vám však bude krásny park na streche s chodníkmi a so záhradným nábytkom.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYOVÁ