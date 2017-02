Hliníkové žalúzie ako praktický, štýlový a funkčný doplnok domu

Profesionáli z Paul Raff Studia navrhli pre mladú štvorčlennú rodinu tento 404 metrov štvorcových veľký dom. Majitelia sa len nedávno presťahovali z Európy do Toronta, kde odštartovali ďalšiu etapu svojho života. A to rovno v novom dome. Moderná stavba stojí na úzkom pozemku v rezidenčnej štvrti a unikátna fasáda je pokrytá spracovaným čadičom. Efektným, no zároveň veľmi funkčným prvkom sú hliníkové žalúzie.

Moderný vzhľad, prekvapivo tradičný názov a priam božský výhľad

Ich vysoko leštený povrch odráža slnečného lúče, čím zabezpečuje príjemnú klímu vnútri nehnuteľnosti. Interiér je zariadený v zmysle otvorenej koncepcie, kde je, samozrejme, priestor pre zábavu v rodinnom kruhu, ale aj s priateľmi.

Hneď po vstupe hlavným vchodom sa vám naskytne pohľad, ktorého línia siaha od hlavného vchodu cez celý dom až do záhrady za ním. Moderný škandinávsky štýl kuchyne prepojenej s jedálňou a obývačkou je úžasný aj vďaka dvojitej výške stropu. Napriek žalúziám je priestor zaplavený prirodzeným svetlom.

Pracovňa je vybavená vstavanými policami z masívneho dreva navrhnutými špeciálne pre tento priestor. S výnimkou vápencovej dlažby v kuchyni sú inak všetky podlahy v dome pokryté prírodným masívnym drevom, vďaka čomu už na prvý pohľad vzbudzuje v celom priestore čistý a teplý dojem. Biela a veľmi neutrála paleta farieb dodáva interiéru svieži a moderný vzhľad. Ten je zachovaný v spálňach domácich, hostí aj kúpeľniach na poschodí. Jednoducho radosť pozerať...

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk