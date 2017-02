Pred a po: Rekonštrukcia jedinej izby dizajnérke zabrala týždne

Prestížny portál House Beautiful vyhlásil súťaž s názvom „One room challenge“, čo v preklade znamená „výzva jednej miestnosti“ a oslovil tak kreatívnych ľudí po celom svete. Medzi tých, ktorí sa s potešením zapojili bola aj Shannon Claire, ktorá sa s manželom len nedávno prisťahovala do Washingtonu aj so svojim manželom a ich jednoizbový byt doslova prosil o zmenu. Tak sa do toho pustila.

Na svojom blogu Shannon zverejnila fotografie pred zmenou, jej plánovanie, možnosti redizajnu miestnosti a nakoniec aj krásny výsledok. Spoločenská zóna malého bytu (obývacia izba s jedálňou) sa z bledého miesta bez života zmenila na štýlovú súčasť domova mladého kreatívneho páru.

Najväčšou výzvou bola rekonštrukcia policových systémov, ktoré majiteľka sama premaľovala, výmena podláh na tmavší odtieň, pribudol nepravý kozub s mramorovým rámom a zmizli vnútorné biele okenice, ktoré skôr ako do veľkomesta patria plážovým domom. Pozrite sa v našej fotogalérii na detaily tejto „resuscitácie“ priestoru. Podľa nás to dopadlo výborne!