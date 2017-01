Navštívili sme byt po rekonštrukcii: V centre mesta a s láskou k dizajnu!

Štýlové prvky, ktoré pripomínajú toto obdobie, dizajnové kresielka, svietidlá, stoličky, strohý tvar nábytku, joklové profily aj klasické dubové parkety kladené do vzoru rybej kosti, pútajú pozornosť v jednotnom harmonickom celku. Keď noví majitelia prvýkrát vošli do starého bytu s vysokými stropmi, ihneď pocítili jeho čarovnú atmosféru a potenciál.

Zamilovali si ho. Pôvodná dispozícia, ktorá priveľmi členila sto štvorcových metrov do malých miestností, im však nevyhovovala. Na rekonštrukciu bytu si prizvali architekta, o ktorom vedeli, že rovnako ako oni sympatizuje s klasickým dizajnom minulého storočia. Rudo Benček sa zhostil tohto projektu s nadšením, čo koniec koncov vidno v každom detaile.

Zariadenie so štýlom

Priestor dennej zóny otvorený takmer od vstupu si žiadal aspoň symbolické optické predely. Inšpirovaní starým dobrým dizajnom a veľkomestským štýlom sedemdesiatych rokov stavili na čisté línie.

Pútavé dizajnové kúsky doplnil Rudo Benček jednoduchým nábytkom na mieru z joklových profilov, eloxovaných oceľových tyčí, ktoré doplnil dubovými policami. Takýmito otvorenými policami vytvoril deliacu stenu medzi vstupom a jedálňou aj symbolicky ukončil obývačku. Z rovnakého materiálu navrhol police nad kuchynským ostrovčekom. Základný farebný koncept sa nesie v strohom čierno-bielom šate, celoplošne doplnený dreveným dekorom krásnych dubových parkiet a kuchynskej steny z identického masívu.

Srdce domova

Pôvodne bola kuchyňa situovaná v samostatnej miestnosti na opačnom konci bytu ako obývačka. To sa muselo zmeniť. Novú dispozíciu prispôsobili dnešnému štýlu bývania v otvorenom priestore so zapojením kuchyne do spoločenského priestoru.

Za obeť padlo pár nenosných priečok a celý byt bol zrazu oveľa svetlejší a priestrannejší. Veľkorysá kuchyňa sa stala doslova centrom domácnosti. Kuchynské barové sedenie je najobľúbenejším miestom nielen mladého páru, ale aj širokého okruhu ich priateľov. Skrátka to tu žije veselým spoločenským životom, z čoho sa tešia domáci, aj autor návrhu.

Podstata tejto rekonštrukcie s potrebou zmeny priestoru spočívala hlavne v tom, aby sa vytvoril základ pre ďalšie vrstvy bytu, ktoré prinesie život. Do terajšieho vzhľadu sa interiér vyvinul počas štvorročného užívania, keď si domáci postupne zbierali obrazy, knihy, suveníry a svoje spomienky.

Ing. arch. Rudo Benček

autor rekonštrukcie

www.plaan.sk

Foto: Laura Witteková

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI