Navštívili sme dom po rekonštrukcii: Toto je dôkaz, že moderne nemusia bývať len mladí!

Interiérová dizajnérka Zuzana Uliková zo štúdia Dezire už pri prvých fotkách interiéru navrhla majiteľom, či by sa neodhodlali ísť do rozsiahlejšej rekonštrukcie aj s dispozičnými zmenami, aby jestvujúci priestor využili čo najefektívnejšie. A keďže túto výzvu prijali, prizvala si Zuzana na spoluprácu architekta Andreja Gajdoša zo spoločnosti Salpietra & Gajdos Architects.

Práca priniesla architektom mnoho výziev, vďaka ktorým kompletne prestavali dom tak, aby vyhovoval súčasnému životnému štýlu staršieho páru. „Mali sme voľnú ruku, čo bola na druhej strane veľká zodpovednosť. Majitelia nám ukázali niekoľko inšpiratívnych obrázkov, ale pri tvorbe konceptu sa nechali viesť aj naším vizuálnym cítením,“ komentuje Zuzana. Vznikol tak moderný, nadčasový a zároveň útulný interiér.

So sklenenými dverami

Základná myšlienka bola otvoriť a previazať priestor na prízemí, čo si vyžiadalo zopár stavebných úprav. Niektoré priečky sa zbúrali alebo pretvarovali. Celé vstupné podlažie domu zaberá voľne plynúci priestor. Už od zádveria, v ktorom je len posuvnou priečkou oddelené miesto na odkladanie, možno dovidieť do jedálne či obývačky.

Zároveň možno tieto priestory funkčne uzatvoriť posuvnými sklenými stenami. Vďaka priehľadom je prízemie otvorené a súčasne poskytuje zákutia, kde si každý nájde svoje súkromie. Napríklad v obývačke pri kozube alebo v kútiku s pohodlným kreslom na čítanie. Na prízemí vznikla samostatná kúpeľňa s toaletou a práčovňou. „Všetky povrchy stien a podláh sme robili a začínali od nuly. Aby priestor pôsobil jednoliato, na podlahy sme zvolili gres a drevo, ktoré sa objavujú aj ako obklad na stenách,“ hovorí Andrej.

V zrekonštruovanom dome vymenili a prispôsobili rozvody vody, plynu, elektriny, nové je tu podlahové vykurovanie. Elektroinštalácia, kamerový bezpečnostný systém a osvetlenie sú inteligentné, možno si v celom dome navodiť rôzne svetelné scény a ovládať ich aj na diaľku.

Nabáda na odpočinok

Horné poschodie domu je súkromné, slúži ako nočná časť. Vedú doň schody nanovo obložené drevom, odľahčené a prevzdušnené skleneným zábradlím. Na medziposchodí je ešte hosťovská izba, ktorá je poňatá nielen na spánok. Sú v nej vytvorené zóny na oddych, prácu aj zábavu. Hore je spálňa, relaxačná kúpeľňa, veľká pracovňa a samostatný šatník. Tak ako na prízemní, aj tu architekti dotiahli každú miestnosť do úplného detailu. Nábytok je väčšinou vyrobený na zákazku a vďaka kombinácii svetlých neutrálnych farieb sa hneď tak neopozerá.

„Z nášho pohľadu bolo najväčšie plus, že majitelia sa dali v mnohých veciach usmerniť,“ hovorí Andrej a Zuzana ho dopĺňa: „Dôležitejší bol pre nás aspekt ich pohodlia a spokojnosti, ako to, že to bude dobre vyzerať.“ Preto sú v interiéri zakomponované aj prvky, ktoré si sem vniesli majitelia. Rekonštrukcia je vždy prácnejšia a natrafíte pri nej na veľa nevyspytateľných a neočakávaných vecí.

Jednou z nich bolo objavenie prekvapivého hosťa: „Pri prácach v podkroví sme našli pod strechou nájomníka, žila tu kuna. Mali sme problém ju odtiaľ dostať a doteraz je tu nainštalovaná rušička, ktorá ju sústavne odpudzuje,“ s úsmevom nám vysvetľuje Zuzana. Po siedmich mesiacoch kreatívneho kreslenia a realizácie sa mohli majitelia nasťahovať do svojho vynoveného domova.

Najkrajšia na našej práci je radosť majiteľov. Počas celej rekonštrukcie sa na bývanie veľmi tešili. Mali sme ich dôveru a do určitej miery voľnú ruku. Vedeli, že svoju predstavu a indície, ktoré nám odovzdali, im premeníme na útulný a moderný domov.

Zuzana Uliková

www.dezire.sk

MArch. MAUD. Andrej A. D. Gajdoš

www.salpietragajdos.com

autori interiéru

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ