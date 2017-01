Vintage Vianoce: Inšpirujte sa nezvyčajnou farebnou paletou tohto štýlu

Ste zástancom nesmrteľnej klasiky a pri vianočnej výzdobe siahate po červeno-zelenej kombinácii, možno kde tu biela, kde tu zlatá? Sú trendy, ktoré nikdy nevyjdú z módy, no sú aj také, ktoré sa časom menia. Tento rok na nás vo výkladoch obchodov vyskakujú aj o čosi nezvyčajnejšie farebné kombinácie. Čo by ste povedali na takú tyrkysovú alebo staroružovú?

Prečítajte si aj o tom, ako si niektoré krásne dekorácie môžete vyrobiť aj sami!

Vintage sa vracia do módy vo všetkých smeroch – líčení, obliekaní, bytovom dizajne a ani Vianoce sa mu nevyhli. Ak vám tento štýl učaroval, netrafíte vedľa ak pri svojej výzdobe siahnete po akýchkoľvek pastelových farbách, najmä však smotanovej, staroružovej či jemnej baby blue a mentolovej farbe. Tie so sebou do interiéru prinesú mäkkosť a pohodlie. Navyše sa vintage ozdôbky dokonalo hodia do detských izieb, pretože mnohé figúrky (malé sobíky, trpaslíci a huňaté stromčeky) pôsobia tak trošku infantilne.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk