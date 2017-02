Tip: 5 izbových rastlín, ktoré pohlcujú toxíny a čistia vzduch! (1. časť)

Rastliny v interiéri majú okrem neodmysliteľnej estetickej funkcie aj tú praktickú. Vďaka procesom fotosyntézy vytvárajú kyslík a okolité prostredie zbavujú nežiaducich látok, akými sú rôzne nečistoty, prach, či škodlivé toxíny z čistiacich prostriedkov, lakov a farieb, ktoré nás denne obklopujú. Je potvrdené, že niektoré „izbovky“ dokážu pohltiť až 90 % týchto nečistôt. Pozrite sa, ktoré medzi ne patria:

Nefrolepka vznešená

Táto nenáročná rastlina je izbovou papraďou, ktorá potrebuje dostatok vlhkosti a bude sa jej dariť aj na tmavšom mieste bytu. Efektívne odstraňuje nevhodné látky nachádzajúce sa v čistiacich prostriedkoch a textíliách – xylén, toluén alebo formaldehyd.

Antúria

Ďalšia rastlina, ktorá váš šikovne zbaví nečistôt zo silných čistiacich prostriedkov (napríklad na dlaždice) je antúria. V súčasnej dobe je veľmi populárnym doplnkom interiérov a navyše kvitne krásnymi veľkými kvetmi.

Pozrite si aj krásu botanických záhrad v noci. Na svetielkach sa nešetrilo!

Bambus

Bambus, ktorý mnohí pestujú, prirodzene zvlhčuje ovzdušie miestnosti, v ktorej sa nachádza a navyše v nej ničí čiastočky formaldehydu. Je to veľmi populárna rastlinka, vhodná aj pre tých, ktorí vyznávajú životný štýl Feng Shui. Bambus je podľa tejto filozofie rastlinou prosperity.

Gerbera

Aj keď je gerbera krásnym kvetom, ktorý často v kyticiach nosíme ako dary našim blízkym, stojí za zváženie, či jednu nevysadíte aj do kvetináča u vás doma. S určitosťou to ocenia domácnosti, kde sa fajčí, pretože táto rastlinka aktívne odstraňuje z ovzdušia benzén, oxid uhličitý a počas noci vytvára kyslík, ktorý sa postará o to, že sa vyspíte doružova.

Aloe vera

O čarovných účinkoch aloe vera sa vie už niekoľko storočí, avšak okrem úžasných výsledkov v oblasti kozmetických prípravkov a medicín osvieži aj vzduch. Okrem tvorby kyslíka, odstraňuje škodlivý oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, či formaldehyd.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk