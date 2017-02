Tip: 5 izbových rastlín, ktoré pohlcujú toxíny a čistia vzduch! (2. časť)

Rastliny v interiéri majú okrem neodmysliteľnej estetickej funkcie aj tú praktickú. Vďaka procesom fotosyntézy vytvárajú kyslík a okolité prostredie zbavujú nežiaducich látok, akými sú rôzne nečistoty, prach, či škodlivé toxíny z čistiacich prostriedkov, lakov a farieb, ktoré nás denne obklopujú. Je potvrdené, že niektoré „izbovky“ dokážu pohltiť až 90 % týchto nečistôt. Pozrite sa, ktoré medzi ne patria:

Fikus

Táto rastlinka je krásne zelená celý rok a to bez toho, aby bola starostlivosť o ňu prehnane ťažká. Postačí dobré svetlo bez priameho slnka a pravidelné, mierne zavlažovanie. Odvďačí sa ničením toxínu triclóretylénu, ktorý sa nachádza v lepidlách a lakoch a tiež aktívne naväzuje prach. Pozor však na jeho jedovatosť.

Chryzantéma

Drobné hlavičky kvietkov tradične zdobia hroby našich blízkych počas jesenných sviatkov, kedy na nich spomíname a to hlavne z dôvodu, že im neuškodia ani nízke nočné teploty. Ak však chryzantému umiestnite do vášho príbytku, efektívne zbaví vzduch amoniaku, benzénu a aj formaldehydu. Dbajte na pravidelnú zálievku a po odkvitnutí ju môžete presadiť i do záhrady.

Svokrin jazyk

Túto typickú „izbovku“ má doma väčšina z nás, no tušili ste, že aktívne z ovzdušia odstraňuje trichlóretylén a aj benzén? V súčasnosti je dokonca veľmi trendy a v interiéroch ju využívajú aj známi dizajnéri. Nepotrebuje náročnú starostlivosť, nepotrebuje veľa svetla a vydrží aj mierne sucho. Darí sa jej dokonca aj vo vykúrených izbách, pretože zdrží teplotu 12 – 30 °C.

Dracéna

Dracéna nápadne vzhľadom pripomína palmu (často je nazývaná falošnou palmou) a darí sa jej aj ďaleko od priameho svetla vstupujúceho do izby z okna. Je ideálna do spálne či pracovne, kde sa zdržiavame pomerne dlho, pretože je dokázané, že toxíny z okolitého ovzdušia odstraňuje rekordne rýchlo. A to aj splodiny z fajčenia, benzén, formaldehyd alebo oxid uhoľnatý.

Monstera

Latinský názov Philodendron Monstera ukrýva rastlinku, ktorú už možno doma taktiež dávno pestujete a o jej výborných výsledkoch pri čistení vzduchu ani netušíte. Populárna monstera je nenáročná na svetlo i zálievky a aktívne zbavuje vzduch formaldehydu, ktorý sa postupne vyparuje z nábytku dlhé roky.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk