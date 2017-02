Vyhrajte boj so snehom: Tu je pár tipov, s ktorými to zvládnete!

Poznáte to, padajú romantické chumáčiky snehu, deti sa tešia na snehuliaka či sánkovačku a vám preletí hlavou – zase to odhŕňanie! Pri výbere pracovného nástroja sa rozhodujte podľa plochy, ktorú budete najčastejšie odhŕňať. Postačí lopata na sneh alebo potrebujete väčší záber odhŕňača snehu, od 70 do 85 cm? Pri odstraňovaní snehu na väčšom pozemku už zvážte snežnú frézu, v jednostupňovom alebo dvojstupňovom variante podľa terénu a frekvencie odpratávania.

Povinná výbava

Najjednoduchšou pomôckou na malé plochy je lopata na sneh. Neverili by ste však, aké sú medzi modelmi na trhu rozdiely. Preto sa s kúpou neunáhlite a stavte na kvalitu, aby ste ju nemali len na jednu sezónu. Pri výbere uprednostnite pevnú a zároveň ľahkú násadu, obvykle vyhotovenú z hliníka, ktorá pri práci znižuje záťaž chrbtice.

Dôležitý je aj spôsob upevnenia spodnej časti lopaty alebo odhŕňača. Ak je z plastu, overte si jeho kvalitu. Odborníci odporúčajú lopaty so širokým rebrovaním a zvýšenými bočnými hranami, ktoré uľahčujú odhadzovanie snehu.

Najvyšší komfort ponúkajú odhŕňače snehu s kolieskami. Na tenkú vrstvu čerstvo napadaného prašného snehu postačí aj pevná metla alebo dokonca fúkač lístia. Ak sneh ešte nie je zadupaný do chodníka, dokonale ho vyčistí tak, že ostane suchý. Náročnejšia práca vás čaká, keď sa sneh roztopí a opäť zmrzne. Vtedy sa nezaobídete bez veľkej škrabky na ľad.

Tie najkrajšie vtáčie búdky: Vo vašej záhrade budete chcieť úplne všetky!

Akú frézu si vybrať?

Rozhodnutie je pomerne jednoduché, záleží na veľkosti pozemku a type terénu. Jednostupňové elektrické snežné frézy vám postačia na rovné plochy terás, chodníkov a iných spevnených plôch okolo domu. Hodia sa na menšie pozemky, sú obmedzené dĺžkou elektrického kábla. Ich pozitívom je, že sú ľahké, tichšie a finančne menej náročné.

Vyšší rad modelov tohto typu je vybavený aj svetlometom. Sneh naberajú závitovkovým systémom a odhadzujú do niekoľkometrovej vzdialenosti nastaviteľným komínom. Nie sú účinné pri zadupanom a zamrznutom snehu, nemajú pojazd, ale závitovka pri práci napomáha pohyb vpred. Dvojstupňové snežné frézy ponúkajú širšie možnosti. Oproti jednostupňovým modelom sú výrazne výkonnejšie a pevnejšie, poradia si s každým typom snehu, aj s extrémne náročným terénom.

V ponuke nájdete benzínové alebo akumulátorové modely. Druhý typ vydrží na jedno nabitie pracovať hodinu. Ak máte kopcovitý alebo príliš členitý pozemok, zvoľte model s pásmi namiesto kolies. Na druhej strane, kolesá sú na menších plochách obratnejšie, ľahšie sa s nimi manévruje.

Ako pracujú? Robustná oceľová závitovka naberie aj zľadovatený sneh, rozdrví veľké kusy a pomocou vysokoobrátkového ventilátora vyfúkne jemný sneh cez komín do nastavenej vzdialenosti a smeru. Dvojstupňové frézy ponúkajú viacrýchlostný pojazd vrátane spiatočky a svetlomet. Vyššie modely sa môžu pochváliť vyhrievanou rukoväťou.

Posyp je dôležitý

Počítajte s tým, že niekedy sa aj po dôkladnom odprataní snehu vytvorí v nočných mrazoch vrstva ľadu. Preto nezabudnite na posyp najfrekventovanejších chodníkov. Viete, že posypová soľ je účinná proti zamŕzaniu len do teploty mínus dva stupne Celzia? Preto najmä na komunikácii pred domom použite pri nižších teplotách aj kamienky. Výraznú pomoc ponúka posypový vozík s nastaviteľným dávkovaním alebo ručný sypač.

Odhaľte kvalitu frézy

Priemer kolies dvojstupňovej frézy má byť 33 až 38 cm. Menšie sťažujú jej pohyb na nerovnom povrchu.

K riadiacej páke sa nemáte zohýbať, má byť umiestnená na hlavnom paneli a jej preraďovanie musí byť ľahké.

Silno zatlačte oboma rukami na kovový bunker frézy, nesmie sa prehnúť. Inak pri nabehnutí na zľadovatený sneh praskne.

Lopatky kovovej závitovky stisnite silno proti sebe. Ak sa pohnú, je tu riziko poškodenia pri kontakte s ľadom.

Preverte aj uchytenie bunkra a jeho vplyv na stabilné uloženie závitovky, aby v extrémnych podmienkach nedošlo k jeho vyoseniu a poškodeniu prevodovky.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI