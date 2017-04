Sú aj vaše tuje v zlom stave? Prečítajte si radu odborníka

04. apríla 2017

Otázka:

Dobrý večer, chcem sa opýtať na drobné hnedé šištičky, ktoré sa na jeseň objavili na našich tujách a stále sú tam. Tuje máme druhý rok. Máme ich vysadené pozdĺž plota v počte asi 40 a len na asi troch šištičky nie sú, tieto tuje sú zelenšie, bohatšie a väčšie. Tuje nie sú smaragdy, je to asi západná tuja, presnejší názov neviem. Tuje s šištičkami vyzerajú, že vôbec nerastú ani do výšky, ani do šírky, sú nepekné, hnedé. Je to nejaká choroba, alebo to tak má byť? Niečo som si zistila, že by to mohla byť samčia a samičia rastlina, no neviem. Čo s tým? Sused radil, že ich máme vykopať a kúpiť smaragdy. Poradíte? Ďakujem pekne.

Odpoveď: