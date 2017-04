Sadíme do recyklovaných materiálov

Na výrobu nádob na rastliny možno v našej záhrade či na terasu použiť takmer všetky dostupné materiály – plast, sklo, kov, drevo, gumu, kamene i keramiku. Horšie použiteľné sú hlavne kartóny, ktoré sú ľahko rozmočiteľné. Nevhodné sú aj plastové bandasky, v ktorých sa predtým skladovali oleje alebo pohonné látky. Rýchlemu rozkladu podlieha aj drevotrieska. Okrem toho nie je ani veľmi estetická a tiež sa často napúšťa chémiou.

Z recyklovaných materiálov môžeme vyrobiť do vašej záhrady takmer všetko. Krásne dekoračné prvky, krmítka pre vtákov, kvetináče, skleník zo sklenených fliaš, zberníky na vodu, girlandy z plastových fliaš. Vo svojej domácnosti určite nájdete množstvo vhodných materiálov či nádob, stačí len zapojiť svoju fantáziu. Veľmi efektné sú napríklad kvetináče z gumákov. Využiť môžete aj vyhodenú pneumatiku, ktorá vytvorí veľmi zaujímavú vonkajšiu dekoráciu kvetináča. Do okrasnej záhrady sa hodia aj kovové prvky. Napríklad staré krhly sa dajú pekne polepiť mozaikou. Použiteľné sú staré zinkové vedrá, do ktorých môžete nasadiť ľubovoľné rastliny.

Ak máte skôr úžitkovú ako okrasnú záhradu, aj v nej môžete využiť recyklované materiály či staré nepoužívané náradie. Z hrablí sa dá urobiť strašiak, ktorý odláka „nepriateľa“ a zároveň ulahodí oku malému i veľkému návštevníkovi. Staré plastové alebo kovové sudy môžete využiť ako zberníky na dažďovú vodu. Ak narežete plastovú fľašu na tenké pásiky, môžete ich využiť ako alternatívny špagát na vyväzovanie mladých rastlín. Staré cd-čka a dvd-čka sa dajú využiť na odlákanie holubov alebo iných vtákov, ktorí sa by sa chceli zahniezdiť na vašej terase či balkóne.

Ako dlho dekorácie či riešenia z recyklovaných materiálov vydržia, závisí hlavne od použitého materiálu. Dôležité je aj prostredie, do ktorého výrobok umiestnime. Ak nám na nich záleží a chcete ich chrániť, je potrebné ich odkladať na kryté miesta alebo ich aspoň dať do bezpečia pri veľmi zlom počasí. Čo sa týka náročnosti realizácie, je potrebné začať postupne. Záleží aj od materiálu, ktorý si vyberiete. Ako však hovoria odborníci, jednoznačne treba mať motiváciu a inšpiráciu. Len vtedy sa človek dokáže ponoriť do výroby naozaj jedinečného kúska. Je veľa návodov, či už na internete alebo v špeciálnych časopisoch. Existujú tiež rôzne kluby, kde sa na výrobu recyklovaných výrobkov zameriavajú.

Ak máte aj vy chuť skúsiť si vytvoriť nejaké svoje dielko, príležitosť nájdete v nákupno-zábavnom centre Bory Mall. Okrem pravidelných podujatí Recyklujeme hravo, nájdete veľa inšpirácií a nápadov aj počas Festivalu záhrad 8.-9. apríla 2017. V rámci workshopov si môžete spoločne so svojimi deťmi vyskúšať ako sa robí napríklad domček pre motýle či užitočný hmyz, ako si urobiť jarnú dekoráciu z recyklovaných materiálov či ako si vypestovať „ježka“ zo žeruchy.