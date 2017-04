Usilovné čmele: Vytvorte im domov

Čmele žijú u nás bežne vo voľnej prírode. Na jar kráľovné vyliezajú spod zeme a hľadajú si miesto, kde založia svoju rodinu. Ich hniezda sú celkom malé, budované pre 150 až 200 jedincov. Dospelé čmele sú aktívne 6 až 8 týždňov, na jeseň hniezdo vymiera. Prežijú len novo narodené matky. Tieto mladé kráľovné sú po prezimovaní opäť pripravené začať na jar nový cyklus.

Ak sa vám podarí získať do vašej záhrady čmele, je to veľmi dobré znamenie. Žijú totiž iba v ekologicky čistom prostredí a navyše budú záhrade robiť len samé dobré veci. Najväčší prínos čmeľov je v opeľovaní rastlín.

„Čmeľ zemný je čoraz viacej využívaný na opeľovanie poľnohospodárskych plodín. Vzhľadom na množstvo peľu na bohatom ochlpení tela a svojim intenzívnejším bzučaním počas preberania kalichov kvetov, dokáže kvalitnejšie opeliť aj ťažšie opeliteľné súkvetia,“ hovorí Zoltán Tamašek, odborník na biologickú ochranu zo spoločnosti BioTomal. „Čmele sa osvedčili napríklad pri zefektívnení pestovania paradajok v skleníkoch i v ovocných sadoch.“



Pracujú aj v zime

Čmele sú na rozdiel od včiel aktívne už pri nižších teplotách od 5 °C. Zároveň lietajú aj za horších poveternostných podmienok, ako je dážď či vietor. „Čmele tak zvyšujú podiel plodov o desiatok percent, najmä u skoro kvitnúcich ovocných drevín, aj pri poľnej výrobe. A to aj vtedy, ak sú v čase ich kvitnutia nepriaznivé podmienky pre včely,“ dopĺňa Zoltán Tamašek.

Ak by sme dokonca urobili súťaž a zisťovali koľko kvetov opelí za minútu čmeľ a koľko včela, vyhral by ju čmeľ. Preto stojí za zváženie, či neskúsiť získať čmele do záhrady. Sú dva možné spôsoby. Pri prvom je potrebné vystihnúť včasnú sezónu hľadania útočísk kráľovnej. Treba jej však pripraviť drevený čmelník. Postačí drevená škatuľa s nízko položeným vchodom, ktorý rúrkou napodobňuje cestičku do myšacieho hniezda. Do vnútra je dobré dať mach, lístie, seno a trochu králičej podstielky, ktoré navodia tú správnu atmosféru.

Ak sa vám zdá byť tento spôsob zložitý, potom existujú špecializované firmy, ktoré vám čmele predajú aj s ich hniezdom. A ako je to s „vernosťou“ čmeľov? Nemôže sa stať, že sa odsťahujú napríklad k susedovi? „Tohto sa obávať nemusíte,“ hovorí Zoltán Tamašek, „ čmele zostávajú v tom úle, kde majú svoju kráľovnú.“ Obávať sa môžete jedine niektorých škodcov. Patria medzi ne napríklad mravce alebo moľ, ktoré môžu čmele pri práci vyrušiť a tie potom prestanú opeľovať. „Zabrániť tomu môžete tak, že úle umiestnite v záhrade na vhodné miesto.“ Najlepšie je ho postaviť do tieňa, kde ho nebude prehrievať slnko. Dobré je čmelník položiť trochu vyššie nad zem, napríklad na malé nožičky. Hniezdo sa tak ochráni pred prípadnou vlhkosťou.

Ak chcete, aby čmele zostali u vás po celú sezónu, príďte sa poradiť s odborníkmi na Festival záhrad do nákupno-zábavného centra Bory Mall. V dňoch 8. a 9. apríla 2017 sa môžete dozvedieť viac aj o komplexnej téme biologickej ochrany vašej záhrady.