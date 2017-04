Nové technológie na záhrade

Inovácia technológií postupom času umožnila vyvinúť ,,akustroje“ s porovnateľným výkonom, ako majú benzínové. Ani jeden z najväčších svetový výrobcov záhradnej techniky Husqvarna nezaostáva a jeho sortiment akumulátorových strojov Husqvarna zahŕňa reťazové píly, fúkače, vyžínače, krovinorezy, plotostrihy, ale aj kosačky a rider.

Susedia vám poďakujú

Na práci so strojom napájaným batériou ľudia najviac oceňujú absenciu výfukových plynov a nepríjemných vibrácií. Elektrické motory sú veľmi tiché, čo prispieva aj dobrým vzťahom so susedmi. V praxi je hladina hluku strojov s batériovým pohonom až o 13dB(A) nižšia v porovnaní s benzínovými strojmi. A to je naozaj značný rozdiel.

Použitie moderných lítiových článkov a bezúdržbových elektromotorov zaručuje minimálne servisné nároky. Namiesto dolievania benzínu a štartovania lankom stačí jednoducho stlačiť tlačidlo. Obsluha záhradnej techniky už nemôže byť jednoduchšia.

Investície sa vyplatia

Obstarávacia cena stroja s akumulátorom a nabíjačkou je síce vyššia ako u motorových ekvivalentov, ale súčasne prakticky konečná. Náklady na dobíjanie sú minimálne, nemusíte kupovať benzín a aj údržba týchto strojov je minimálna.

Ďalšie úspory môžete dosiahnuť používaním jednej nabíjačky a jedného či dvoch akumulátorov pre niekoľko strojov. Tým sa obstarávacia cena samotného stroja výrazne zníži. Nie je problém rýchlo vymeniť rovnakú batériu medzi vyžínačom, fúkačom či reťazovou pílou a plynule pokračovať v práci.

Kosačka ako robot

Stále obľúbenejšou technikou sú robotické kosačky. Tie sa postarajú o dokonalý trávnik bez toho, aby človek musel pohnúť prstom. Robotická kosačka Husqvarna Automower® kosí trávu často a po malých častiach. Drobné odrezky miznú v trávniku a ten vyzerá krásne a zdravo. Pokročilejšie modely sa pohybujú pomocou GPS asistovanej navigácie, samy si nájdu cestu do nabíjacej stanice. Aplikácia Automower® Connect umožňuje ovládanie a sledovanie kosačky pomocou smartfónu.

Tento tradičný švédsky výrobca zostáva vďaka neustálym inováciám na špičke svojho oboru. Vďaka tomu sa môžete o svoju záhradu starať so stále väčším komfortom, bez hluku a bez škodlivých emisií.

