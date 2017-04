Koreniny z vlastnej záhradky: Majorán, bazalka, saturejka (2.časť)

Výrazný majorán záhradný

Vyžaduje slnečné a teplé miesta. Pôda má byť teplá, bohato zásobená humusom a živinami. Pozor však na hnojenie maštaľným hnojom, ktorý môže výrazne znížiť jeho kvalitu. Pri príprave pôdy radšej použijeme dobre rozložený kompost. Dopestovať si ho môžeme buď z priamej sejby, alebo z predpestovaných priesad. S vysievaním do riadkov vzdialených 30 až 40 cm a do hĺbky 5 mm začíname už koncom apríla. Pri predpestovaní priesad semená vysievame vo fóliovníku do vysadzovačov už v marci. Semienka nezasypávame, len jemne pritlačíme. Priesady vysádzame na záhon až v druhej polovici mája, do sponu 30 x 15 cm až 30 x 30 cm. Do jedného hniezda môžeme vysadiť 3 až 5 rastliniek. Zberať začíname koncom júla. Najvhodnejší čas je počas plného kvitnutia, lebo vtedy je najkvalitnejší. Rastliny zrezávame celé 5 až 8 cm nad zemou, dva- až trikrát počas vegetácie. Po zbere je dôležitá závlaha, aby sa naštartoval opätovný rast. Pozberané rastliny sušíme rozložené na papieri alebo zavesené vo zväzkoch.

Obľúbená bazalka pravá

Vyžaduje teplé, slnečné a chránené miesto a veľmi výživnú pôdu. Semená vysievame v marci do pareniska, skleníka alebo fóliovníka. Vyklíčia o 8 až 14 dní. Keď rastliny dosiahnu veľkosť 5 až 8 mm, presádzame ich do malých črepníkov. Priesady postupne otužujeme vetraním, von ich po dvoch rastlinách na vzdialenosť 30 cm od seba vysádzame v druhej polovici mája. Kým sa mladé rastliny neujmú, treba ich dôkladne zalievať a pôdu okolo okopávať. Prvýkrát zberáme vňať na začiatku kvitnutia, druhýkrát približne v septembri pred dozretím semien. Prvýkrát zrezávame asi 10 cm nad zemou, aby rastliny v dôsledku príliš hlbokého rezu nevyhynuli a mohli zregenerovať. Pri zbere dávame pozor, aby sa vňať nestláčala, lebo ak sa ukladá väčšia vrstva na seba, ľahko sa zaparí.

Pikantná saturejka záhradná

Pestujeme ju na slnečnej, výhrevnej polohe s dostatkom vlahy. Vyžaduje kyprú, ľahšiu a živinami dobre zásobenú pôdu. Predpestované priesady vysádzame na záhon v druhej polovici mája do sponu 20 x 30 cm. V južných oblastiach ju môžeme koncom marca alebo v apríli vysievať aj priamo na záhon, do riadkov vzdialených 30 cm. Rastliny vzídu do 2 týždňov. Počas vegetácie porast pravidelne okopávame, zavlažujeme a odburiňujeme. Pri zbere zrezávame vňať nízko nad zemou ešte na začiatku kvitnutia. Čerstvú vňať, ktorá má mierne ostrú vôňu a pikantnú, ostro korenistú chuť, sušíme na suchom tienistom mieste pri teplote do 35 °C.