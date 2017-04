Baktériová spála jadrovín ohrozuje najmä jablone, hrušky a duly

Pôvodcom baktériovej spály jadrovín je baktéria Erwinia amylovora, v staršej literatúre sa uvádza aj ako spála ružovitých alebo ružokvetých. Väčšina ovocných drevín síce patrí do čeľade ružovitých, ale hostiteľmi spály sú len rastliny patriace do podčeľade jabloňovitých. Medzi nimi sú najvýznamnejšími hostiteľmi jablone, hrušky a duly, preto by sme mali používať výstižnejší názov baktériová spála jadrovín.

Príznaky ochorenia

Príznaky spály sa môžu objaviť na všetkých častiach napadnutých rastlín, najnápadnejšie sú však na kvetoch, mladých plodoch a na koncoch výhonkov, ktoré sa hákovito ohýbajú. Charakteristickým príznakom je hnednutie až černanie postihnutých pletív, pričom na napadnutých pletivách sa často objavujú hnedé kvapky baktériového slizu.

Šírenie ochorenia

Baktériová spála sa šíri rôznymi cestami. V čase kvitnutia ovocných stromov sú dôležitými roznášačmi baktérií opeľovače. Kvapôčky baktériového slizu sú lákadlom zase pre iné druhy hmyzu, ktoré ho roznášajú na okolité stromy.

Baktérie sa šíria aj pomocou vetra a dažďa a veľmi dôležitými prenášačmi sú aj vtáky, ktorým sa baktériový sliz prilepil na nohy. Na veľké vzdialenosti sa spála môže dostať výpestkami ovocných a okrasných drevín, prípadne vrúbľami, očkami či odrezkami.

Baktérie do rastlín prenikajú buď prirodzenými cestami, napríklad cez prieduchy alebo lenticely, alebo cez rôzne poranenia spôsobené krupobitím, mrazom, hmyzom a podobne. Prezimujú najčastejšie v ložiskách v kôre stromov. Na jar sa aktivizujú a na náchylných odrodách sa za priaznivých poveternostných podmienok – vlhko a teplo – môžu rozšíriť veľmi rýchlo.

Ochrana

Vzhľadom na veľmi rýchle šírenie ochorenia je ochrana ohrozených ovocných i okrasných drevín pred spálou veľmi náročná. Založená je predovšetkým na preventívnych opatreniach. Podľa platného zákona o rastlinno-lekárskej starostlivosti patrí pôvodca ochorenia – Erwinia amylovora medzi nebezpečné karanténne organizmy, pri ktorých platí ohlasovacia povinnosť.

To znamená, že každé podozrenie na výskyt spály jadrovín treba okamžite nahlásiť najbližšiemu okresnému fytoišpektorovi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) alebo vzorky chorých rastlín zaslať priamo do diagnostického laboratória ÚKSÚPu.

Vzorky posielané poštou treba zabaliť najprv do vlhkého, potom do niekoľkých vrstiev suchého filtračného alebo novinového papiera a napokon vložiť do mikroténového alebo igelitového vrecka. V sprievodnom liste treba uviesť lokalitu, druh a odrodu postihnutej plodiny, ako aj presnú adresu pestovateľa.

Po otestovaní zaslanej vzorky vydá ÚKSÚP rastlinno-lekárske opatrenia, ktoré musí pestovateľ bezpodmienečne dodržať. Zvyčajne ide o okamžitú likvidáciu celých stromov alebo odrezanie a spálenie napadnutých konárov. Rezné rany sa zatierajú roztokom meďnatých prípravkov.