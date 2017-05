Aj zo šalátu môžete priberať! Tieto ingrediencie vám pokazia líniu

So stúpajúcimi teplotami máme chuť na ľahšie jedlá a držíme si plavkovú líniu. No aj taký zeleninový tanier sa môže zmeniť na kalorickú bombu.

Presvedčte sa, čo jete, než vám ručička na váhe ujde opačným smerom. Nestačí zmiešať všetko v miske a je "navarené". Aj pri príprave šalátu či jeho voľbe v reštaurácii si pridané ingrediencie dobre premyslite.

Základ šalátu, ktorý zasýti

Aby bol šalát výživovo hodnotný, nemala by v ňom chýbať vláknina, ale ani zdravé proteíny, ktoré vás zasýtia a nebude vám po pol hodine od zjedenia šalátu opäť švŕkať v bruchu. Čo sa týka bielkovín, ak chcete zvoliť mäso, zabudnite na údeniny a vyprážanie.

Tip: Kúsky kuracieho mäsa osoľte, obaľte v sezame a opečte na kokosovom oleji. Do šalátu ideálna chuť.

Letné šaláty pre krajšiu pokožku: RECEPTY proti celulitíde i herpesu

Ak chcete zmenu alebo ste vegetarián, živočíšne bielkoviny môžete nahradiť rastlinnými. Do šalátov sa výborne hodí cícer, tofu, uvarené vajíčko, zelené alebo červené fazuľky. Zdravou obmenou mäsa sú ryby.



Foto: Shutterstock.com

Rozhodne sa vzdajte bielych kúskov opečeného pečiva, ktoré zvyknú servírovať k šalátom v reštauráciách. Dajte si knäckebrot alebo plátok celozrnného chleba. Pozor tiež na chrumkavé olejové krutónky. Zrelé tučné syry vymeňte za mozzarelu, fetu, kozí či balkánsky syr. Nad grilovaným hermelínom ani nerozmýšľajte!

Fit zálievky

Prísny zákaz majonézy! To si šalát s cieľom štíhlej línie dávate úplne zbytočne. Navyše, jej konzumácia v lete nie je príliš bezpečná. V reštauráciách sa do zálievok často pridáva i cukor. Základ výživného šalátu tvorí zdravý olej alebo jogurt. Ideálnym olejom do šalátov je olivový, avokádový, tekvicový, ľanový či kokosový. Ani s ním to nepreháňajte. Stačí pár kvapiek.

Čítajte: Zo zdravých olejov razom škodlivé. Určite ich skladujete správne?

V lete chuť šalátov výborne doplní citrónová šťava. So soľou to nepreháňajte, zadržiava v tele vodu. Stačí jej štipka, o chuť sa už postarajú bylinky.

Jogurtová: biely jogurt, olivový olej, cesnak, sol, korenie, nasekaná pažítka.

Bylinková: olivový olej, vínny ocot, soľ, korenie a nasekané bylinky ako koriander, provensálske bylinky.

Francúzska: olivový olej, vínny ocot, cesnak, med, dijónska horčica, soľ, korenie.

Zdravé grilovanie bez výčitiek: Odštartujte sezónu s našimi tipmi

E. coli v zelenine

Baktéria Escherichia coli (E. coli) sa môže skrývať aj v nedostatočne umytej zelenine a ovocí. Neverte preto ani baleným "praným" šalátom, ktoré sú pripravené na konzumáciu. V záujme vlastného zdravia si listy šalátu prepláchnite. Po každej manipulácii si umyte ruky. Spoľahnúť sa môžete iba na seba. Baktéria sa vyskytuje v črevách človeka a zvierat. Väčšina jej kmeňov je neškodná, no isté podkmene sú patogénne a spôsobujú závažnú nákazu. Prejavuje sa nevoľnosťou, vracaním a krvavými hnačkami, pričom ťažkosti môžu pretrvávať až desať dní. Vo vážnych prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu obličiek.