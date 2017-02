Vyše 150 kíl, cukrovka a zničené koleno. Dnes je FIT a ľahšia o celých 77!

Zažila premenu, aká sa podarí málokomu. Pomohol jej v tom aj varovný prst lekára, pretože inak by nemohla podstúpiť dôležitú operáciu.

Kim Carter Martinez potrebovala viac ako dva roky na to, aby sa zbavila tuku, ktorý vážil neuveriteľných 77 kilogramov. S hmotnosťou bojovala prakticky celý život, najhoršie to bolo, keď jej na strednej škole náhle umrela matka. „Skrátka som jedla, aby som sa cítila lepšie,” priznáva sa Kim k svojm boji s jedlom.

Nemohla ísť pod nôž

Pred štyrmi rokmi jej ukazovala ručička na váhe 156 kilogramov. Lekári jej diagnostikovali cukrovku 1. typu a pokročilú artritídu kolenného kĺbu, ktorý jej museli urgentne vymeniť. Operácia bola nevyhnutnosť, no od lekára prišlo jasné nariadenie: schudnúť aspoň 20 kíl. To bol prvý moment, prečo sa Američanka rozhodla spraviť niečo so svojou kondíciou. „Až vtedy som zistila, že musím spraviť nevyhnutnú zmenu," spomína si na zlomový bod vo svojom živote.

Musela prísť zmena

Najviac dostal zabrať Kimino pôvodné, nie veľmi zdravé menu. Úplne z neho vylúčila kávové nápoje s veľkým množstvom cukru a smotany, ktoré jej denne ponovom ušetrili aj 300-400 kalórií. Na sledovanie denného kalorického príjmu a výdaju využívala mobilnú aplikáciu. Zapisovala do nej aj tréningy. „Vzdala som sa maškrtenia medzi jedlami. Naučila som sa variť domácu stravu, prestala som jesť viac ako tri jedlá denne,” vysvetľuje tajomstvo svojho úspechu.

Dnes šport miluje

Keď mala viac ako 150 kilogramov, hanbila sa chodiť do fitness centra, ale dnes vie, že všetko bolo hlavne o jej hlave. „Viac-menej som mala pocit, že to nezvládnem, ale potom som to skúsila a prekvapila som samú seba,” tvrdí Kim, ktorej najviac sedí crossfit a cvičenie s kettle bellom. Cestu za štíhlou líniou po celý čas dokumentovala na sociálnych sieťach.

Vyše 3000 fotiek

V priebehu viac ako troch rokov zverejnila na Instagrame až 3000 fotografií, na ktorých sa mení jej telo. Dnes ju cez víkendy nájdete jazdiť na bicykli alebo behať. Kim tvrdí, že chce zostať vo forme, jesť zdravo a robiť zdravé rozhodnutia. Drží sa motta „všetko s mierou“ a zaberá to.

Obezita