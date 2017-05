Neberte telu, čo potrebuje. FIT pochúťky vás vyhladujú, ak robíte túto chybu!

Ak pri chudnutí hľadáte sever, nezablúďte do krajiny, kde vám zdravé jedlo kradne živiny.

Nie každý zdravý trend musí vyhovovať aj vám. Základ by vždy mala byť pestrá strava. Autor: Shutterstock.com

Túžite schudnúť a neviete, kde začať? Chybu spravíte, keď sa bezhlavo vrhnete za tým, čo je in. Vo výsledku prídete o životne dôležité živiny alebo si zhoršíte trávenie aj imunitu. A na úkor prirodzenej stravy si budete toľko ospevované vitamíny a minerály umelo dopĺňať.

Chýbajúca B12

Keď začnete jesť čisto rastlinnú stravu, s veľkou pravdepodobnosťou schudnete. Aspoň na začiatku. Vzdáte sa však aj prirodzených zdrojov vitamínu B12, ktorý sa významne podieľa na krvotvorbe a zdraví nervovej sústavy. Jeho nedostatok zvyšuje hladinu homocystínu, ktorý škodí srdcu aj cievam. Najviac B12 obsahuje hovädzia pečeň, sto gramov dodá dospelému človeku niekoľkonásobok odporúčanej dennej dávky.

Niektorí vyznávači rastlinnej stravy riešia deficit B12 svojsky. Vitamín si injekčne pichajú sami. „Podávať si vitamín B12 na vlastnú päsť, bez predchádzajúceho vyšetrenia krvi, je nevhodné,“ odsudzuje domáce pokusy všeobecná lekárka MUDr. Jana Bendová, podľa ktorej vám injekcie predpíše len doktor.

Málo nenasýtených kyselín

Okrem B12 vám z dlhodobého hľadiska začnú chýbať aj omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, obsiahnuté najmä v rybom tuku. Znižujú hladinu „zlého“ cholesterolu v krvi, vplývajú na vašu náladu aj myslenie. Vedci z Eastonského centra pre výskum Alzheimerovej choroby v Kalifornii predpokladajú, že nedostatok omega-3 mastných kyselín môže vplývať na funkciu mozgu. V štúdii mali ľudia s nižšou hladinou omega-3 mastných kyselín v krvi mali menší mozog a v kognitívnych testoch dopadli horšie.

Chorým živá strava neprospeje

Orechy obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ale aj omega- 6 mastné kyseliny. Ak to s nimi preháňate, riskujete zápaly v tele. „Surovú stravu by nemali skúšať ľudia s mentálnou anorexiou či bulímiou. Môže zhoršiť aj akútne a chronické ochorenia tráviaceho traktu. Radikálna diéta sa neodporúča ani onkologickým pacientom,“ zdôrazňuje nutričná terapeutka Bc. Monika Mareková, ktorá by extrémy v stravovaní zakázala deťom, tehotným a dojčiacim ženám aj seniorom.

Slávna tenistka Venus Williamsová prestala jesť živočíšne produkty, keď jej zistili Sjögrenov syndróm prejavujúci sa únavou a boľavými kĺbami. Za svoje zdravie vďačí biostrave, no musí brať výživové doplnky.

Príliš málo kalórií

Keď podľahnete stravovaciemu boomu a športujete, po čase to môže byť problém. „Mali by ste dopĺňať rastlinný proteín, horčík, vitamíny skupiny B, železo a ďalšie. Inak budete bez energie, zoslabnú vám kosti. Riziko úrazov z nepozornosti stúpne, slabé výkony ani zlá regenerácia vás nepotešia,“ upozorňuje osobný tréner a výživový poradca Mgr. Miroslav Lackovič.

V rastlinách viac enzýmov?

Surová a rastlinná strava obsahuje viac vitamínov, minerálov aj fytochemikálií, ale zachováva si aj viac enzýmov? „Akékoľvek enzýmy, aj tie zo stravy, sa okamžite ničia už v žalúdku pôsobením žalúdočnej kyseliny. Následne ich strávia enzýmy v ľudskom tele. Nie je pravda, že by nám rastlinné enzýmy výrazne pomáhali tráviť potravu," vnáša do témy svetlo nutričná terapeutka.

Drahé a neisté trendy

Bio, eko, raw či bezlepková strava vám ukroja z rozpočtu. Dávajte si pozor na potraviny, ktoré sa neprávom označujú ako raw, teda tepelne neupravené. Obal kešu orechov obsahuje dráždivé látky, ktoré deaktivuje restovanie. Stopercentne „živé“ nemusí byť ani kakao, ktoré si sypete do rastlinného mlieka, podvodom bude aj raw suši s orestovanou morskou riasou, hoci tá býva aj sušená. „Výber i príprava surovej stravy si vyžadujú zvýšenú pozornosť a opatrnosť, ktorá vás bude zamestnávať,” upozorňuje odborníčka. A ak si budete energiu dobíjať z mastných orechov či presladeného sušeného ovocia, určite neschudnete.

K chudnutiu stačí toto

Začnite sa pravidelne hýbať, skoncujte s fajčením a alkoholom. Denne si doprajte aspoň osem hodín spánku a nezabúdajte relaxovať. Obľúbené jedlá si pripravujte zdravšie: namiesto údenia, pečenia a grilovania pri vysokej teplote robte mäso či zeleninu v tlakovom hrnci a na pare. Vyvážte svoj denný príjem s výdajom, namiesto živočíšnych tukov používajte kvalitné rastlinné oleje.

