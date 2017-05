Stávajú sa z vašich detí nevyspatí zombíci? Zahájte doma nový režim!

V západných krajinách trpí čoraz viac detí poruchami spánku, ktoré negatívne ovplyvňujú ich fyzické, aj psychické zdravie.

Neskoro do postele sa čoraz častejšie dostávajú deti v každom veku, či už ide o batoliatka alebo tínedžerov. Potreby spánku detí sú individuálne. 5-ročné dieťa by malo v priemere prespať jedenásť hodín, 10-ročné desať a 15-ročné okolo deviatich hodín. Ak vaše dieťa spáva podstatne menej a zo škôlky alebo školy sa vám vracia ako zívajúca mátoha s kruhmi pod očami, mali by ste spozornieť.

Ospalé deti skórujú horšie

Medzinárodný výskum z roku 2012 odhalil, že pätina slovenských desaťročných detí je v škole počas testov nevyspatá. Ešte oveľa horšie sú na tom krajiny ako Anglicko, Austrália alebo Spojené štáty, kde chodia na testy nevyspaté viac ako dve tretiny detí. Mimochodom, výskum poukázal aj na to, že v priemere platilo, že čím viac deti spali, tým lepšie výsledky v testoch dosiahli.

Kedy uložiť dieťa do postieľky? Večnú dilemu vyrieši jednoduchý výpočet

Ohrozené sú vyspelé krajiny

Spánkoví experti prízvukujú, že nie je žiadna náhoda, že technologicky najvyspelejšie krajiny majú aj najviac chronicky nevyspatých detí. Televízory v detských izbách vytláčajú ešte väčší okrádači detského spánku. Čím vyspelejšia krajina, tým viac deti po nociach čumia na obrazovky smartfónov a tabletov. Už celkom malé deti sa na nich hrajú hry, či pozerajú rozprávky, staršie deti surfujú na internete a posielajú správy svojim kamarátom.

Narušený spánkový rytmus

Nielen neustála záplava nových podnetov nedovoľuje detským mozgom aspoň v noci konečne vypnúť. Problematická je aj intenzita svetla. Svetlo z laptopov a mobilov, na ktoré sú deti niekedy doslova nalepené, je oveľa väčšie, ako keď sa pozerajú na telku na opačnej strane izby.

Čítajte aj: Televízia v izbe skracuje deťom spánok až o pol hodiny

Svetla je jednoducho priveľa a malým mozgom káže, aby ostali v bdelom stave čo najdlhšie. Takéto svetlo dokáže obnoviť celý denný spánkový rytmus, tam kde mala začať noc, prichádza nový deň. Ak sa vám zdá, že v detskej izbe je dostatočné prítmie a tablety s mobilmi svietia len ako malé lampičky, pamätajte na to, že tie lampičky svietia deťom priamo do tváre.

Dobrá cesta k infarktu

Nevyspaté deti sa horšie sústredia, menej si dokážu zapamätať, sú citovo labilnejšie. Do dospelosti si pre nedostatok spánku môžu priniesť obezitu, vysoký krvný tlak, riziko infarktov, mŕtvice. Už u detí badať vplyv chronickej nevyspatosti na ich apetíte. Ich váha ide hore a aj efektivita prípadných diét je nižšia ako u detí, ktoré spia primerane.

Ako opraviť pokazené

Dobrou správou je, že neblahé dôsledky na zdravie detí sa dajú zvrátiť. Pri nastolení dobrého spánku sa deťom opäť zlepší pamäť, schopnosť učiť sa a vráti sa im citová vyrovnanosť.

Na to, aby deťom technológie nebrali spánok, by mali rodičia dodržiavať aspoň hlavné zásady:

1. Netrávte po večeri čas pri technológiách

Deti len opakujú, čo vidia u rodičov. Aj im to potom príde ako prirodzená súčasť večernej rodinnej pohody. Viac► Kam to len spejeme? Moderné rodičovstvo brzdí vývoj mozgu dieťaťa

2. Vyhraďte deťom čas pre hru s laptopmi a počítačmi

Po zvyšok času im ponúknite iné aktivity alebo ich nechajte len tak leňošiť alebo sa hrať podľa vlastnej vôle. Ak chcú pomáhať s domácimi prácami, dovoľte im to.

3. Hodinu pred spaním mobily, tablety, aj pozeranie televízie úplne zakážte

V opačnom prípade môže byť spánok celkom narušený. Mobily by si mali odložiť tak, aby na ne z postele poľahky nedočiahli. Pre istotu ich zo začiatku kontrolujte. S mobilmi ich nenechávajte, aj keď sľúbia, že už o chvíľočku ich vypnú. Radšej sa im v posteli ešte raz prihovorte, pohladkajte ich a dajte pusu na čelo. Možno sa im nový rituál celkom zapáči.

4. Čo najďalej a čo najdlhšie

Nie, nevadí ak sa vaše deväťročné dieťa doma ešte nehralo hry na počítači alebo nepozeralo smiešne videá na mobile. Nebojte sa, že ostane za svojimi rovesníkmi technologicky pozadu. Klikať myšou a používať jednoduché funkcie sa naučí veľmi rýchlo, netreba na to niekoľkoročný tréning.

Viac k téme DETI A SPÁNOK: