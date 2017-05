Bizarné praktiky Slovákov: Aha, čím všetkým sa doma liečime!

Veríme babským receptom, sme kyberchondri a k lekárovi chodíme iba na slovíčko alebo rovno pre antibiotiká. Lekárka prezradila akí sme my, slovenskí pacienti.

Dokážete sami odlíšiť, kedy je váš zdravotný problém vážny natoľko, že si žiada len vyležať a kedy je už potrebné navštíviť lekára?Väčšina pacientov to podľa skúseností praktických lekárov určiť nedokáže.

„Mnohokrát sa stretávame s pacientmi, ktorí prídu aj s banalitami a jednoducho potrebujú počuť názor lekára. Myslím si, že je to u nás na Slovensku trošku inak ako vo svete,“ zhodnotila všeobecná lekárka, MUDr. Diana Ganajová. Zároveň upresňuje, že Slovensko patrí ku krajinám s najväčšou priemernou návštevnosťou lekára.

Najskôr vybrať jedlo z ucha

Nezriedka sa stáva, že sa pacient v ambulancii prizná k liečbe „babskými“ receptami. „Predtým som pracovala mimo mesta. Tam som mala skutočne rôzne bizarné prípady. Od cesnaku v uchu, ktorý si doň pacient nastrkal pri zápale stredného ucha. Nakoľko bol príliš hlboko, musel ísť na krčnú ambulanciu. Nedá sa zabudnúť ani na vred predkolenia, ktorý sa pacient snažil liečiť plátkami slaninky. Samozrejme, musela prísť na rad klasická medicína,“ uvádza doktorka príklady z praxe.

Pálenka na všetko

Na zníženie teploty používajú plátky zemiakov či citrónu. „Som z východu a tam ľudia používajú často destiláty zvonku aj zvnútra. Kloktajú slivovicou na zápal hrdla, na boľavý zub, používajú rôzne obklady na boľavé kolená, prípadne tiež ako účinné antipyretikum proti horúčke. Namočia si ponožky do slivovice a vraj to výborne stiahne teplotu,“ hovorí zo skúsenosti Ganajová. Použitie byliniek však odborníčka nevylučuje pri liečbe chrípky či prechladnutia.

Liečia tlak i rakovinu

„Určite ale nie je na mieste, keď má pacient dlhodobo zvýšený tlak a presviedča ma o tom, že on si ho bude liečiť len cesnakom. A taktiež, mala som prípady, keď sa pacienti rozhodli liečiť štádiá rakoviny rôznymi ľudovými, babskými liekmi,“ vysvetľuje.

Kyberchondria

Špecifickou témou je hľadanie diagnóz cez internet. „Je oveľa ťažšie tú danú vygooglenú diagnózu pacientovi vyvrátiť a vysvetliť mu, že nejde o to, čo si on vštepil do hlavy a čo si vyčítal,“ hovorí. V tejto súvislosti Ganajová spomína aj novodobý fenomén – kyberchondriu. „Skutočne ide o hypochondrov, ktorí si stoja za svojím a hľadajú tie informácie na internete a jednoducho živia svoju myseľ tým, že sú presvedčení, že sú chorí a že majú niečo vážne,“ vysvetľuje.

Milovníci antibiotík

„Pacient už od dverí hovorí, že jednoducho vie, že tá choroba neprejde, ja sa už poznám. A keď mu tie antibiotiká nedám, nepredpíšem, na základe vyšetrenia hodnoty CRP, vysvetlím mu, že ide o vírus, CRP má negatívne a antibiotiká nedostane, napriek tomu poobede ide na pohotovosť a tie antibiotiká dostane. Takže musím priznať, že je asi chyba aj v nás lekároch," hodnotí doktorka Ganajová.

