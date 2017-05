Bojíte sa zubára? Strach si možno namýšľate. Lekári radia, ako ho prekonať

Strach zo zubára môže vyplývať z dávnej nepríjemnej skúsenosti. Dnes sa už však aj v stomatologickej ambulancii môžete cítiť ako na masáži.

Aj vy sa s blížiacim termínom u zubára trasiete od strachu stále viac? Ak natrafíte na toho správneho, možno zistíte, že vlastne nie je dôvod...

Odbúrať stres zo zubára

MDDr. Miroslav Novotný vie, že zubárov sa väčšina ľudí bojí. „Aj otec je zubár, takže atmosféru som nasával ešte v kočíku, keď ma priviezol do ambulancie. Možno preto sa sám nebojím, hoci nejakú plombu mi otec robil. Často si pri práci spieval, aj keď mohlo vyznieť čudne, keď si pred brúsením zubov nôtil, že si ide nabrúsiť kosu," myslí si stomatológ, že sa mu takto darilo odbúrať u pacientov stres. "Ja nespievam, no snažím sa byť empatický a vžiť sa do kože pacienta. Nejde iba o to, že spravíte plombu a hotovo. Aj plomba je každá iná, tak ako je iný každý pacient,“ hovorí doktor Novotný.

Bojíte sa bolesti

Strach zo zubárov je možno kombináciou aj starších zlých skúseností spolu so strachom z lekárov všeobecne, myslí si stomatológ. "Veľa ľudí príde s presvedčením, že to určite bude bolieť. Mnohí zasa až s veľkými bolesťami,“ hovorí o svojich skúsenostiach.

Deťom pomôže hračka

Trochu iné je to u detí. „Malému dieťaťu nevysvetlíte, prečo je zákrok nutný, preto jeho pozornosť odvedieme, napríklad drobnou hračkou. Neraz poviem aj rodičom, aby prišli na svoje vlastné ošetrenie s potomkom, dieťatko môžem len trošku ofúkať, porozprávame sa, zasmejeme. Je to skôr hra," hovorí doktor Novotný a prisviedča, že to chce viac času i trpezlivosti. "Určite nemôžem dať najavo hnev. Keď som v pohode ja, prejde to aj na pacienta," vie lekár, že tvrdošijne presviedčať pacienta, aby sa nebál, nejde a myslí si, že nikto nemusí lámať nad zubárom palicu.

Ako sa dá prekonať strach zo zubára?

Pohodový a nebojácny pocit má navodiť už prostredie zubnej ambulancie. "Moderné majú pekný, príjemný vstup a určite tam necítite dezinfekčné prostriedky, „páchnuce zubarinou“. Obavy zmierni aj milý personál, vysvetlí, čo vás čaká, i kedy a akým spôsobom sa váš problém vyrieši. Používame kvalitné a spoľahlivé prostriedky lokálnej anestézie, takže samotný zákrok nebolí," ubezpečuje aj MUDr. Tomáš Siebert a dodáva, že ak je však zápal veľmi silný, môžu zabrať slabšie, preto je lepšie ošetriť pokazené zuby, kým ešte nebolia

Ako si vybrať lekára?

Jedno z najdôležitejších kritérií je dôvera, že zubný lekár svoju prácu ovláda a výsledok bude perfektný. "Pýtajte sa kolegov, známych alebo priateľov na ich skúsenosti. Alebo si lekára vytypujte, príďte a presvedčte sa, aký má prístup, ako prebieha vyšetrenie, aká je atmosféra. Ak v dotazníku uvediete, že sa ošetrenia bojíte, mal by navodiť upokojujúce prostredie napríklad aj tak, aby ste nevideli odchádzať iného pacienta po zložitom výkone," hovorí doktor Siebert.

"Vo Švajčiarsku si ľudia platia zubára v plnej miere zo svojich peňazí. K zubným lekárom chodia deti odmalička, vysvetľujú im, ako vzniká zubný povlak, prečo z neho môže vzniknúť kameň a kaz, aj to, aké je dôležité povlak a kameň pravidelne odstraňovať," vysvetľuje zubná lekár, že takto v deťoch budujú dôveru a naučia sa, že zubára sa nemusia báť.

