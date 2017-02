Nechutenstvo pri chorobe: Nútiť sa či hladovať? Odpoveď je jednoznačná

Jete málo či dokonca nič, keď vás prepadne prechladnutie a horúčka? Odborníci varujú, že nízky príjem kalórií môže skomplikovať váš boj s infekciou.

Vedci dúfajú, že objavia nové terapie spojené so stratou chuti do jedla a liečením chorôb.Autor: Shutterstock

Je bežné, že pri chorobe strácame chuť do jedla. No jedením a teda prijímaním energie počas infekčnej choroby bránite podľa vedcov tomu, aby sa baktérie rozšírili aj do ďalších orgánov vo vašom tele. Že ani vy nemáte chuť jesť, keď vás trápi horúčka? Dajte si aspoň čosi. Podľa novej štúdie tým blokujete šírenie baktérií do ďalších orgánov cez črevá. Práve preto, aby sa mohli šíriť po tele, blokujú totiž baktérie vašu chuť do jedla. Preukázala to štúdia, ktorú robili na Salk Institute v Kalifornii na myšiach infikovaných baktériou Salmonella typhimurium.

Chrípka nie je prechladnutie: Ak ju neliečite, môže vám ísť o život!

Prešibané baktérie blokujú chuť do jedla

Hlavná autorka štúdie Sheila Rao povedala: „Zistili sme, že strata chuti do jedla robí salmonelu viac virulentnou. Pravdepodobne je to preto, že musí pre seba hľadať živiny aj mimo čriev.“ Dôsledkom zvýšenej virulencie bola rýchlejšia smrť „hostiteľskej“ myšky. Na druhej strane sa tým však znížila možnosť baktérií prenášať sa na ďalšie myši.

V prípade, ak nakazená myš jedla viac a prežila aj s infekciou dlhšie obdobie, baktérie salmonely sa prostredníctvom výkalov tejto myši mohli šíriť aj na iné zvieratá. Vedci odhalili, že „prešibaná“ salmonela produkuje molekuly nazvané SlrP. Tieto molekuly blokujú aktiváciu imunitných bielkovín v čreve, ktoré inak vysielajú do mozgu informáciu, že telo stratilo chuť do jedla. Ak by totiž myš nejedla, rýchlejšie by uhynula a infekcia sa prestala šíriť.

Tip Zdravia: Tieto 4 polievky zaženú príznaky choroby

Liečba jedlom, hladom či antibiotikami?

Vedci chcú teraz skúmať ďalšie možnosti tohto objavu, ktoré by súviseli s ľudským zdravím. Hľadajú súbor baktérií v ľudských telách, ktoré by mali podobné účinky a dúfajú, že objavia nové terapie spojené so stratou chuti do jedla a liečením chorôb. „Teraz, keď sme identifikovali mechanizmus, ktorý reguluje chuť do jedla, chceme odhaliť, či sa nám podarí znížiť chuť do jedla prostredníctvom tohto mechanizmu v prípadoch metabolických ochorení,“ uviedla doktorka Janelle Ayresová z inštitútu pre imunológiu a mikrobiálne patogenézy.

Viac: Ako správne užívať antibiotiká? Toto by ste o liečbe mali vedieť

Objav by tiež mohol pomôcť vyvinúť liečbu infekčných ochorení inak, ako podávaním antibiotík, a to nutričnou intervenciou. „Hľadanie alternatív k antibiotikám je nesmierne dôležité, pretože tieto lieky už vyvolali vývoj smrteľných kmeňov baktérií rezistentných na antibiotiká,“ dodala odborníčka.