Novinka v liečbe psychiky: Účinnosť antidepresív odhalí špeciálny sken

Niektorým ľuďom s depresiou nezaberú prvé lieky, ktoré im lekár predpíše. Hrozia im aj nepríjemné vedľajšie účinky. Teraz sa to môže zmeniť.

Účinky antidepresív sa dajú predpovedať podľa funkčnej magnetickej rezonancie. Zistili to výskumníci z University of Illinois a University of Michigan. „Ide o dôležitý krok v medicíne zameranej na jednotlivca. Využitím kognitívnych testov a funkčnej magnetickej rezonancie dokážeme zistiť, ktorým ľuďom zaberú antidepresíva, a ktorí budú potrebovať aj inú formu efektívnej terapie, napríklad psychoterapie,“ tvrdí spoluautor štúdie Scott Langenecker, profesor psychológie a psychiatrie na UIC College of Medicine.

Silnejšie spojenie

Tím vedcov spravil výskum na 36 dobrovoľníkoch s vážnymi psychickými poruchami. Skupine pacientov, ktorá mala začať s liečbou antidepresívami, dali najskôr vyriešiť kognitívny test, zameraný napríklad na pamäť, koncentráciu či rýchlosť ich myslenia. Horšie predpoklady na úspešnú liečbu psychickej poruchy mali ľudia, ktorí spravili v teste chybu, a spojenie medzi ich dvoma mozgovými dráhami bolo intenzívnejšie než u ostatných. Prvá dráha pritom slúži na uvedomenie si chyby, ktorú ste spravili, druhá z nich sa aktivuje, keď sa rozhodujete, na ktorú informáciu sa začnete sústrediť.

Efektívnejšia liečba

„Veríme, že zvýšená výmena informácií medzi týmito dvoma dráhami, môže súvisieť s tým, ako títo ľudia uvažujú o negatívnych udalostiach, vrátane spravenia chyby, a že majú ťažkosti regulovať emócie. Liečba antidepresívami by teda mohla byť menej efektívna u tohto typu pacientov,“ tvrdí autorka štúdie Natania Crane z UIC College of Medicine.

Objav im pomôže

Nastavenie správnej liečby môže trvať mesiace. Pri antidepresívach, ktoré sa používajú pri liečbe väčšiny psychických porúch, trvá 8 až 12 týždňov, kým dôjde k viditeľnému zlepšeniu nálady a ďalších symptómov. Stáva sa, že pacientom s depresiou nezaberú lieky, ktoré im doktor predpíše ako prvé. Hrozia aj vedľajšie účinky, preto je podľa vedcov dôležité predpovedať, či lieky zaberú, alebo nie. „Môže sa tým skrátiť čas, kým sa človek s depresiou začne cítiť lepšie, čím sa dajú obísť aj rôzne ďalšie zdravotné následky,“ uzatvára profesor Scott Langenecker.

