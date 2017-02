Osýpky nie sú len choroba detí. Ako ich liečiť, aby ste nedopadli horšie?

Osýpkové epidémie sa každoročne ozývajú. Dokonca aj tam, kde už boli vyhladené. Máte sa obávať?

Osýpkový vírus morbilli obľubuje zvlášť deti okolo piateho roku života koncom zimy a na jar. No nie je to pravidlo. „Pár dní po tom, ako sme pricestovali z Chorvátska, mi stúpla teplota, vnútri v ústach som si našla ružovkasté bodky, pálili ma oči, dráždil kašeľ a nezniesla som svetlo. A potom prišli vyrážky, najprv ma svrbela hlava za ušami, neskôr trup, ruky i nohy. Cítila som sa horšie ako pri pôrode. A to som si myslela, že je to len alergia. Boli to osýpky!“ prekvapila sa Elena. „K vyrážkam sa môžu pridať i hnačky, nechutenstvo a zväčšenie lymfatických uzlín,“ pridáva imunologička MUDr. Drahomíra Holmanová typické príznaky osýpok, ktoré trvajú vyše týždňa. Toto ochorenie je u nás vďaka očkovaniu už rarita, pár chorých dospelákov sa ročne vyskytne medzi cestovateľmi do prímorských krajín a na východ od nás. U Eleny so šťastným koncom.

Škodia obličkám aj mozgu

Kým deti chorobu znášajú ako silnejšiu nádchu, na tínedžeroch a dospelých sa tento vírus zvyčajne vybúri dvojnásobne. Najmä na tých so zníženou imunitou, starých, s nedostatkom vitamínu A a hlavne nezaočkovaných. Ak vás povinná vakcína v detstve minula a s osýpkami ste sa nestretli ani prirodzene, protilátky nemáte.

Pozor na komplikácie

Typickými komplikáciami dospelých s osýpkami sú pridružené bakteriálne nákazy ako zápal stredného ucha, prínosových dutín, dolných a horných dýchacích ciest, pľúc, poškodenie pečene, obličiek, srdca, ale i mozgu osýpkovou encefalitídou. Tá hrozí až jednému z tisícky infikovaných, z toho každý tretí končí s trvalými následkami a každý štvrtý umrie – každoročne až milión ľudí na celom svete. Fatálne bývajú osýpky aj pre plody v maternici. Kým tehotná žena cíti možno zvýšenú teplotu, u dieťaťa môžu vyvolať rázštep pery, hluchotu, srdcové chyby, mentálne postihnutie až smrť.

Osýpky v skratke

Nič nám nehrozí?

Ak máte očkovanie proti osýpkam za sebou, nemáte sa čoho báť. „V súčasnosti sa osýpky vyskytujú len výnimočne. Počas svojej dvadsaťročnej praxe som sa nestretla ani s jedným prípadom,“ upokojuje praktická lekárka MUDr. Jana Bendová napriek často medializovaným hrozbám zavlečenia vírusu zo zahraničia či z utečeneckých táborov. Keďže len veľmi malé percento našincov je na vírus vnímavé, ten u nás necirkuluje a riziko epidémie je minimálne.

