Platíte u lekára navyše? Ambulanciám hrozia pokuty do 10-tisíc eur!

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker odmieta rešpektovať vyberanie úhrad za služby, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Sankcia sa bude napríklad týkať objednávania pacientov na presný čas v rámci ordinačných hodín, vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú rezort zdravotníctva po dlhšom čase od avizovania zmien predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Schváliť to ešte bude musieť vláda a parlament.

Kritizuje „manažovanie pacienta"

Poplatok za objednanie sa na presný čas nemôžu ambulancie zo zákona v súčasnosti vyberať. Za nerešpektovanie Drucker preto pokutu, ako sa sám vyjadril, sprísnil. Sankcionované budú aj externé spoločnosti, ktoré objednávanie ľudí k lekárovi za úhradu často označovali za "manažovanie pacienta". Drucker povedal, že si dá na to pozor.

Pokuty od samosprávy

„Bude ich udeľovať komukoľvek, kto akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia, požaduje od osoby odplatu za objednanie na akékoľvek vyšetrenie alebo vyberie od osoby odplatu za akékoľvek objednanie na vyšetrenie," píše sa v právnej norme.

Minimálny rozsah ordinačných hodín

Stanovuje ich Drucker v novele pre všeobecných lekárov. Mali by trvať najmenej 30 hodín do týždňa s tým, že najmenej dvakrát budú do 14.00 h. Ambulancie môžu dostať pokutu do výšky 2000 eur, ak by ju poskytovali v menšom rozsahu. Ak to budú porušovať opakovane, sankcia sa môže vyšplhať na oveľa vyššiu sumu.

Samosprávny kraj môže „v prípadoch hodných osobitného zreteľa schváliť aj menší rozsah ordinačných hodín. Ide napríklad o situácie, v „ktorých by bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti". Rozhodnutie o uložení pokuty zo strany samosprávneho kraja by malo obsahovať aj povinnosť vrátiť neoprávnenú úhradu a lehotu na jej vrátenie.

