FOTO: Vymeňte olej za pivo! Poteší vás, prečo sa to oplatí

V gastronómii sa fantázii medze nekladú. Mnohí varia obed len z toho, čo im ponúkne chladnička. Často v nej máte práve pivo, ktoré sa do receptu oplatí pridať.

Milovníci piva od nepamäti prilievali zlatý mok na hus, ktorá sa piekla alebo pridali k restovanému mäsu... Teraz sa na nápoj pozreli odborníci na výživu. Ich zistenia pripísali pivu ďalšie pozitívne účinky. Oplatí sa ním v receptoch nahradiť olej. Blogerka Jackie Dodd si aj vďaka pečeniu s pivom vyslúžila mnoho ocení. Bez problémov pivo prileje aj do čokoládového dezertu.

Ušetríte kalórie?

Odborník na výživu Toby Amidor potvrdil, že to nie je s pivom také márne. Približne 350 mililitrov piva má okolo 150 kalórií. „Mnoho druhov mäsa získava chuť vďaka oleju. Či už sa použije na marinovanie alebo potieranie. Čajová lyžička oleja má však 120 kalórii. Ak by ste použili rovnaké množstvo piva ušetríte približne 75 kalórií,“ povedal pre časopis Self Magazine. „Keď pečiete alebo varíte pri vysokých teplotách strácajú sa minerály a vitamíny, pri pive je to iné, lebo prvý sa začne odparovať alkohol.“ Jedným dychom dodáva, že kvalitné pivá sú bohaté na vitamíny skupiny B, horčík, fosfor, selén.

Kariéra vďaka pivu

Ďalšou výhodou piva je, že dodá pečenému mäsu výbornú chuť. Nemusíte sa trápiť s ďalšími ingredienciami. Vo svojich receptoch to potvrdzuje aj blogerka Jackie Dodd, ktorá získala vďaka pivu aj svoju prezývku „The Beeroness“. Táto Američanka využíva rozličné druhy piva najmä kvôli ich bohatým chutiam. Považuje ich za komplexné. „Pivo je bez obsahu tuku. Ak naložíte mäso do piva, nevznikajú pri grilovaní karcinogénne látky ako v prípade, keď je marináda olejová a odkvapkáva do pahreby,“ tvrdí atraktívna kuchárka. Podľa jej skúseností sú vďaka pivu všetky druhy mäsa po upečení šťavnatejšie a bez zbytočných kalórií navyše.

Možno cez víkend poteší nielen vašu polovičku čokoládový dezert s pivom podľa receptu Jackie Dodd. Bez problémov pripraví všetko od torty cez lahodnú krémovú penu až po nepečené guľôčky. Chcete ich vyskúšať? Potrebujete: Šálku nasekaných pekanových orechov, rovnaké množstvo mandlí. Ďalej šálku rozdrobených slaných keksíkov a rovnaké množstvo rozdrobených celozrnných keksíkov, pol šálky kakaa a práškového cukru, tri čajové lyžičky medu a pol šálky piva bourbon barrel aged, ide o druh tmavého piva, pre ktoré je charakteristická čokoládová chuť. V niektorých druhom dokonca cítite stopy po vanilke.

